Terremoto en México: 20 imágenes que conmueven en corazón del mundo [VIDEO y FOTOS]

El terremoto que sacudió el sur de México cobró 61 víctimas mortales. Los sobrevivientes al fenómeno natural fueron trasladados en albergues mientras que los ladrones hacían de las suyas y se llevaban todo lo que podían entre los escombros de los inmuebles.



Juchitán, uno de los estados más poblados de México con 74.000 habitantes del istmo de Tehuantepec -la cintura más angosta del sur del país que separa al Atlántico del Pacífico - se convierten en zona de campamento para cientos de familias que no tienen agua ni electricidad, y se niegan a pernoctar en sus frágiles casas, a causa del Terremoto en México.



El Terremoto en México, de magnitud 8,2 es el "mayor registrado" en los últimos 100 años, según el gobierno. Por el momento ha dejado 61 muertos, 36 de ellos en esta localidad.



Algunas de las puertas que quedan en pie esgrimen moños negros, en señal de ser anfitriones de inesperados velorios y funerales que se extenderán hasta el sábado o incluso el domingo, para las víctimas del Terremoto en México.



LAS HISTORIAS:



"Estamos en una paradoja terrible: si nos quedamos en la casa, puede volver a temblar y ahora sí se nos cae encima. Si nos vamos a los albergues, los rateros se ponen a las vivas y nos quitan lo poco que queda", resume Héctor Aguilar, un profesor de Historia de 52 años a un medio internacional, uno de los afectados por el Terremoto en México.



Sismo de 8,2 grados causó la muerte de 61 personas. El estado de México más afectado por el terremoto es Oaxaca. Sismo de 8,2 grados causó la muerte de 61 personas. El estado de México más afectado por el terremoto es Oaxaca. Sismo de 8,2 grados causó la muerte de 61 personas. El estado de México más afectado por el terremoto es Oaxaca.

Mayra, esposa de Héctor, acondiciona en la banqueta dos colchonetas para sus hijas de nueve y trece años, Aguilar está convencido de hacer lo correcto para proteger a su familia, preso del miedo causado por el Terremoto en México.



"No podemos correr más riesgos. Las estrellas no se van a derrumbar sobre nosotros y entre vecinos nos vamos a proteger de los rateros todas las noches que sean necesarias", asegura.



Graciela Saavedra, una comerciante de 52 años, no puede contener las lágrimas cuando relata la pesadilla que no quiere revivir. "Fue un ruido muy fuerte, de verdad bien feo, horrible. Estábamos acostados y nos dio la sorpresa ese terremoto que no esperábamos", cuenta.



Cada vez que Juchitán tiembla con una de las múltiples réplicas no puede evitar ponerse "muy nerviosa", recordando el Terremoto en México. "A mi hermana le iba a caer el librero encima y mi sobrino la jaló para protegerla", recuerda entre sollozos mientras observa el amasijo de ladrillos, cables y láminas al que quedaron reducidos su casa y su comercio.



Saavedra, junto con sus dos hermanas, se preparan para pasar varias noches a la cálida intemperie, a causa de los daños causados por el Terremoto en México.