Terremoto en México: Mexicanos cantan "Cielito Lindo" mientras rescatan a supervivientes [VIDEO y FOTOS]

El terremoto en Méxicono sólo ha dejado postales de destrucción y dolor, sino también de esperanza, como un video publicado en Twitter donde se observa a miles de mexicanos entonar la canción Cielito Lindo mientras buscan supervivientes. La grabación se viralizó en medio de la desgracia.



La tuitera Mayra Paredes publicó el video en su cuenta de Twitter. En la grabación que supera los 10.000 me gusta se escucha a los mexicanos cantar a viva voz la canción Cielito Lindo. Tras terminar de cantar se escuchan vivas a México.



El video fue grabado por la prima de Mayra Paredes, Anahi Olvera. Usuarios de todo el mundo se conmueven por la canción y por el video que muestra a un México esperanzado y más unido que nunca.



"Son un gran orgullo. Me paro y aplaudo de pie a los mexicanos 🇲🇽❤ Todo mi amor y apoyo para ustedes, Dios se me enchina la piel, y se me hace un nudo en la garganta, Literalmente se me llenaron de lágrimas los ojos, que sensación tan bonita al ver esto", se lee entre los comentarios de Twitter. La grabación fue retuiteada por 8.000 personas.



Tras la viralización del video, Cielito Lindo se convirtió en tendencia en Twitter. La canción es tradicional de México y ha sido interpretada por diversos cantantes como símbolo de identidad mexicana.



Hasta el momento, el terremoto en Méxicocausó la muerte de 225 personas. Pese al dolor y el sufrimiento, los mexicanos se unen para ayudar en las labores de rescate y demostrar que es ahora donde tienen que estar más unidos.