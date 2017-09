Terremoto en México: Darlene Rosas preocupa a sus seguidores con publicación sobre tragedia [VIDEO]

La modelo Darlene Rosas vive en México desde hace unos meses. Ante el terremoto que afecta al país, la ex chica reality les contó a sus seguidores cómo lo vivió. "Me agarró en pleno vuelo", escribió la joven en Instagram.



El avión en el que se trasladaba Darlene Rosas tuvo que ser desviado por el terremoto. "Desviaron el avión al aeropuerto de Acapulco por que el aeropuerto de D.F está cerrado indefinidamente. Solo escribo para decir que estoy bien. Recién puedo ver las noticias", escribió la modelo en su Instagram.



La publicación de Darlene Rosas alivió a sus seguidores. La joven acompañó su mensaje con una foto de la tragedia que enluta a México y que ha causado la muerte de 159 personas. El terremoto en México también provocó el colapso de varios edificios en la capital, cuando se conmemoran 32 años del potente terremoto de 1985.



Darlene Rosas siente esta tragedia como si hubiera sucedido en Perú. "Ahora que tu piso tiembla no te dejaré. Te amo a ti y a tu gente como si fuera la mía, ahora más que nunca, presente. Orando por ti", es el mensaje de la chica reality para México.



El epicentro del temblor se registró al sureste de Axochiapan en Morelos ubicado al centro de México. El sismo también se pudo sentir en la Ciudad de México y en Veracruz, según informaron los usuarios de redes sociales y prensa local.

Hola a todos, hubo un terremoto muy fuerte en México, a mí me agarro en pleno vuelo y no lo sentí. Desviaron el avión a el aeropuerto de Acapulco por q el aeropuerto de D.F está cerrado indefinidamente. Solo escribo para decir que estoy bien. Recién puedo ver las noticias. Por favor🙏🏻 Ayuden con sus oraciones por todas las personas afectadas. #fuerzamexico Una publicación compartida de Darlene Rosas (@darlenerosasl) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 1:00 PDT

Cuando más lo necesitaba me abrazaste con mucho amor y me diste piso cuando el mío estaba inestable y así empecé a construir mis sueños. Ahora que tu piso tiembla no te dejaré. Te amo a ti y a tu gente como si fuera la mía, ahora más que nunca, presente. Orando por ti 🙏🏻🙏🏻#fuerzamexico #mexicolindo Una publicación compartida de Darlene Rosas (@darlenerosasl) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 3:44 PDT

