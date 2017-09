Terremoto en México: Cantante mexicano escribe terrible comentario sobre tragedia y recibe fuertes críticas

Se hará más conocido por su desafortunado comentario que por su música. Juan Cirerol, cantante mexicano de folck rock, se burló en sus redes sociales del terremoto que afecta a México. A pesar de que ya burló sus publicaciones, gente de todas partes le escribe para expresarle su repudio.



El joven escribió en su cuenta de Twitter: Debería darme tristeza el sismo del DF, pero no. El cantante acompañó su publicación con un emoticon contento, miles de personas le reclamaron su indolencia.



Ante las críticas, Juan Cirerol escribió un mensaje en Facebook que también tuvo que borrar. "No mamen, como todos están escribiendo tan a toda madre? (sic) Todo el tiempo pasan tragedias y el vox populi se ofende? Váyanse a la mierda, prefiero que me maten a vivir entre ustedes”, fue el mensaje que el cantante publicó en la mencionada red social ante la ola de críticas.



Los cibernautas indignados han bombardeado sus otras publicaciones con insultos. El joven se siente asustado porque incluso recibe amenazas de muerte y le piden que ni se le ocurra pisar Distrito Federal.



Juan Cirerol se vio obligado a cerrar su Twitter tras las críticas que recibe. El Terremoto en México ha causado la muerte de 119 personas. El sismo golpeó los estados mexicanos de Morelos y Puebla.

