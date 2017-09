Terremoto en México: Estos son los héroes caninos del sismo [VIDEO y FOTOS]

¡Héroes de cola y sin capa! El perro es considerado el mejor amigo del hombre y no es en vano. Los canes siempre están pendientes de todo lo que le pasa a sus dueños y pueden adelantarse a sentir un sismo. Los perros se han convertido en protagonistas del terremoto en México y no es para menos.



Los animales de cuatro patas ya viene rescatando a decenas de personas que se encontraban atrapadas entre los escombros de las casas, edificios, escuelas y tras el terremoto en México.



México sufrió un sismo de 7.1 grados el pasado 19 de setiembre y cientos de edificaciones colapsaron.



Los canes pertenecen a la Secretaría de Marina, el Ejército, la UNAM y la Cruz Rosa. Cabe resaltar que también llegaron a la zona perros pertenecientes a Japón, Chile, Ecuador, Japon y Estados Unidos.



El más conocido de todos estos perros es Frida. Este can cuenta con siete años de experiencia en el rescate de personas extraviadas y tiene 52 personas rescatadas en México en su C.V.



Eco y Evil también se hicieron presente en tras el sismo de 8.2 grado del 7 de setiembre y lograron rescatar a varias personas en la zona devastadas de Oaxaca.



Terremoto en México Terremoto en México Terremoto en México

Titan es un pastor belga que pertenece al Cuerpo de Bombertos de Silao. El can logró encontrar a 15 personas en un multifamiliar de Tlapan y Tasqueña en México.



En la lista también figura el buen Kyblay. A sus 9 años de edad es el perro estrella de la Policía Federal. Este can viene rescatando a 70 víctimas las zonas que quedaron devastadas tras el terremoto en México.



La UNAM tiene una Unidad de Rescate Canino y Mina, Gala, Baco y Gery son los canes que sacan pecho y lengua por la institución. Estas canes encontraron a decenas de personas que se destruyó en las calles de Chimalpopoca y Bolívar.



Desde la Cruz Roja llega Hueso con siete años de experiencia en el rescate de personas en un desastre natural. Chichi, Balco o Humo también pertenecen a la institución y también han logrado encontrar a decenas de personas en medio de los escombros en la Ciudad de México.