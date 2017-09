Terremoto en México: Videos impactantes de cómo se sintió el sismo en tierras aztecas

¡Impactante! El terremoto en México ha causado gran conmoción en todo el mundo por las imágenes que se van conociendo a través de las redes sociales.



En un reciente video del terremoto en México, se puede ver a un grupo de turistas a bordo de uno de los botes de flores en Xochimilco. En las imágenes se puede ver cómo las aguas se sacuden violentamente a medida que se registra el sismo.

Fueron dos dos sismos que sacudieron este martes la Ciudad de México, causando escenas de pánico entre sus 20 millones de habitantes, justo cuando se conmemoran 32 años del terremoto que destruyó la capital en 1985.



El terremoto en México, que el Instituto Sismológico de México estimó inicialmente en 6,8, y luego situó en 7,1, tuvo su epicentro a 55 kms de la ciudad de Puebla, cerca de la capital.

Incluso, un video registrado por un mexicano en lo alto de un edificio se puede ver lo violento que fue el terremoto en México. Se puede observar cómo se los cajones salen disparados de su lugar, mientras que una mujer grita de desesperación.

Hasta el momento son 20 edificios los que han colapsado en México a causa del terremoto y los videos de cómo se mueve la tierra en ese país son virales en Facebook, Twitter e Instagram.

En la plaza Cibeles, niños con crisis de pánico fueron desalojados de su escuela, mientras padres angustiados los buscaban entre la muchedumbre tras el terremoto en México.



"Estaba caminando por (la calle) Colima y las ventanas empezaron a moverse. Vi a la gente correr, empezaron a gritar. Estuvo muy feo. No me quería acercar a ningún árbol. Me tuve que tirar al suelo", refirió Leiza Visaj Herrera, de 27 años, quien quedó muy asustada por el terremoto en México.



"Estuvo bastante fuerte. Los edificios empezaron a moverse. La gente está muy nerviosa. Vi a una señora que se desmayó", relató Alfredo Aguilar, de 43 años.