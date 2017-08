¡Tragedia! Fallece niño de tres años dentro de movilidad escolar tras ser olvidado

Myles Hill, un pequeño de tres años, vivió la peor de sus pesadillas dentro la movilidad escolar que lo llevaba todos los días a su jardín. El niño no descendió del autobús cuando llegaron al destino, la conductora no se percató y falleció en el interior. El hecho ocurrió en Estados Unidos.

Como todas las mañanas, Myles salió de la casa de su abuela y subió a la movilidad escolar. Cuando llegaron al jardín infantil Little Miracle Academy, los niños bajaron, pero Myles no. Aún no se sabe a qué se debió que el niño se quedaba en el interior del vehículo.

La conductora, cuya identidad permanece en el anonimato, no se percató de que el niño no haya salido del bus y cerró el vehículo. Manejó hasta el centro de la ciudad y lo dejó estacionado. El niño permaneció olvidado durante once horas.

La abuela de Myles se preocupó cuando el pequeño no regresó a su casa. Llamó al jardín de niños y también al 911. Después de esto, su nieto fue encontrado sin vida en el interior del vehículo. El pequeño habría fallecido a causa de una hipertermia.

