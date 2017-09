Tragedia en Puerto Rico: Ricky Martin pide ayuda con impactante imagen 

La naturaleza no hace treguas ni dan marcha atrás. El huracán María está cumpliendo con destrozar los países que se encuentran en su paso. El último en sufrir las consecuencias ha sido Puerto Rico, isla que se ha quedado sin comida, sin agua, sin luz. Esa sensación de necesidad es reflejada también en la imagen que compartió el cantante Ricky Martin.

Una de las primeras consecuencias del paso del huracán fue la pérdida de fluido eléctrico en casi toda la isla, que acompañó a la caída de las telecomunicaciones, según el director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico, Abner Gómez.

La alegría de Puerto Rico esta vez descansa bajo el dolor. El cantante Ricky Martin, compartió la imagen que representaría la desesperación de la población. "S.O.S. Necesitamos agua y comida", dice la imagen. Esta foto se publicó de la cuenta @yosoymolusco y tiene la descripción "Esto es en Punta Santiago #Humacao. Que difícil ver esto en tu tierra".

Esto es en Punta Santiago #Humacao. Que difícil ver esto en tu tierra #ElApagaoDeLaMega🎧 #MoluscoNews Una publicación compartida de Molusco (@yosoymolusco) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 3:02 PDT

Por su lado, Ricky Martin escribió: Mi isla en crisis. Leo esto y se me rompe la vida pero unidos trabajamos fuertemente para volver a estar de pie. #PuertoRico needs your help.

"SOS, WE NEED WATER AND FOOD" Mi isla en crisis. Leo esto y se me rompe la vida pero unidos trabajamos fuertemente para volver a estar de pie. #PuertoRico needs your help. For info go to Link in Bio. Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 3:52 PDT



