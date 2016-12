Turquía: Predicador terrorista sería el cerebro en crimen de embajador ruso

Detrás del asesinato del embajador de Rusia en Turquía, Andréi Karlov, a manos de un pistolero infiltrado en la policía, está Fethullah Gülen, ‘La bestia negra’, un predicador que lidera una red terrorista que opera en el Medio Oriente.

El jefe de la diplomacia de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, afirmó que su país y Rusia saben que el autor intelectual del sonado crimen es Gülen, cuyo movimiento fue aliado del actual gobierno turco y ahora se ha convertido en su principal enemigo.

La Organización de Terror Gulenista (FETO) es acusada de intentar dar golpes de Estado en Turquía. ‘La bestia negra’ es un clérigo y actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde se exilió en 1999.

En tanto, se revelaron más detalles del policía turco Mevlüt Mert Altintas, autor del asesinato de Karlov. Fue acusado de estar a favor del fallido golpe de Estado de julio último en Turquía.

REPORTERO GRÁFICO

El fotógrafo Burhan Ozbilic, de Associated Press (AP), fue quien captó las imágenes del cobarde asesinato en Turquía. “Todo fue calculado con frialdad. Fueron al menos ocho disparos. Los presentes quedamos aterrados y nos cubrimos”, manifestó.

Añadió: “Estaba temeroso, pero me dije: ‘Estoy aquí. Incluso si me disparan y me hieren o me matan, soy periodista. Tengo que hacer mi trabajo. Tomé las fotos y después guardias de seguridad nos ayudaron a abandonar el lugar…”.

De otro lado, el Estado Islámico (EI) reivindicó el ataque con un camión que irrumpió en un mercado navideño, dejando 12 muertos y 48 heridos en Berlín, Alemania.