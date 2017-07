Cap D'Agde: Comprar sin ropa, orgías de 40 mil personas y bukkake a quien lo solicite [VIDEO]

¡Sodoma y Gomorra en la actualidad! Una tarde tranquila de verano se puede convertir en la escena de sexo más salvaje que se pueda encontrar en el mundo. La villa nudista de Cap D'Agde es conocida por sus legendarias orgías y por realizar toda actividad diario desnudo, en cueros, en pelotas.



Cap D'Agde puede ser considerado el único pueblo donde se puede practicar toda actividad sexual sin levantar cualquier tipo de crítica. En esta pacífica villa nudista se puede practicar el sexo más salvaje a cualquier hora del día, si hay gente disponible, sin que nadie se escandalice al respecto.



Sexo duro y sin censura. En Cap D'Agde se puede encontrar todo, sí, relacionado al sexo. Clubes de intercambio de parejas, hoteles para parejas liberales, personas que van a comprar el pan totalmente desnudos y algunas orgías salvajes en se organizan en la playa de forma improvisada.



VERANO



Todos los turista que llegan a Cap D'Agde viene para pasarla bien y tener sexo como en una película porno pero lejos de alguna cámara o lento fotográfico. Verano es la fecha indicada para poder ir y tener una vida como en una película XXX. La tranquila villa nudista recibe más de 40 mil turistas que están en busca del mejor sexo de sus vidas.



Quartier de Bagnas es la villa nudista de Cap D'Agne y es conocida por realizar tremendas orgías en la playa. Uno de los dulces propios de la zona en el Zizi, un tipo de dulce que tiene forma de pene, y es vendido en más de la mitad de las tiendas de la zona porque son tiendas eróticas.



Fornicación sin límites. Encontrar sexo es un tema cotidiano en la la villa nudista. Solo basta con levantar un poco la cabeza y ver si alguna pareja está dispuesta.



FOTOS PROHIBIDAS



En la Bahía Cochinos, nombre que no sorprende, no se puede realizar ningún tipo de fotografías ni profesionales ni con teléfonos móviles. Existe un pacto tácito donde los turistas que buscan sexo no puede tomar alguna imagen de las orgías. (Todo con resto)