Vladimir Putin: "Las prostitutas rusas son las mejores del mundo" [VIDEO]

Vladimir Putin puso el parche a las acusaciones que señalan al Kremlin como poseedor de información comprometedora sobre Donald Trump.



También dicha investigación señala que Donald Trump tuvo supuestas relaciones con prostitutas durante su estadía en Moscú. Vladimir Putín no aguantó más y calificó de absurdo los documentos que señal esa información .



”Trump llegó [a Rusia] e inmediatamente corrió a ver a las prostitutas de Moscú. Se trata de una persona adulta y, además, de una persona que durante muchos años se dedicó a la organización de concursos de belleza. Hablaba con las mujeres más bellas del mundo. Me cuesta imaginarlo en un hotel ruso con chicas de dudosa reputación", comentó Vladimir Putin.



Vladimir Putin agregó que: "Era solo un hombre de negocios, una de las personas más ricas de EE.UU. ¿Acaso alguien cree que los servicios de seguridad persiguen a cada multimillonario estadounidense? Por supuesto que no, es solo un completo absurdo".



El presidente ruso también agregó que los que fabricaron esta noticia contra Donald Trump son "peores que las prostitutas", que tanto critican.