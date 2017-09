Iquitos: Encuentran muñeco vudú lleno de agujas, sal y con el nombre ‘Keiko’ [VIDEO]

Los vecinos del asentamiento humano Santa Rosa del Amazonas Mazuza del distrito de Punchana en Iquitos se llevaron el susto de sus vidas durante esta semana. Y es que encontraron nada menos que un muñeco vudú en sus calles, el mismo que fue utilizado para lanzar una maldición contra una mujer, según consignó Latina.

El polémico muñeco vudú estaba completamente clavado con agujas, bañado en sal y lleno de plantas. Todo indica que se trataría de un hecho relacionado con brujería, tradiciones que aún son conservadas en varias zonas del Perú.

Jorge Vázquez Ramírez quedó asombrado al encontrar el objeto en la entrada de su casa, el mismo que llevaba el nombre de su pareja, Keiko Inoma Cabello. ‘Es alguien que la conoce porque saben su nombre completo. Es alguien que la conoce bien’, denunció Vázquez Ramírez.

Lleno de temor por el acto de brujería, Jorge Vázquez utilizó un palo de madera para sacar el muñeco vudú de su propiedad. Inmediatamente lo colocó en un recipiente para bañarlo con gasolina y finalmente quemarlo en su propia calle.

‘Estoy quemándolo para que no tenga valor la brujería’, dijo Jorge Vázquez quien también reconoció que esta es no es la primera vez que lanzan una maldición de este tipo contra su pareja. ‘Hace cinco meses me hicieron lo mismo y antes, cuando tenía su bodeguita, también’, denunció.

Vecinos alarmados por muñeco vudú en su barrio. Video: Latina

Los vecinos aseguraron que estarán prevenidos para identificar a la persona que viene lanzando estos hechizos diabólicos contra Jorge Vázquez y su familia.

Cabe indicar que este tipo de maldiciones asociadas con la brujería son muy comunes tanto en la selva como en la costa norteña del Perú. Muchos chamanes y curanderos ofrecen esta clase de servicios a personas despechadas, sobre todo por amor, cayendo en engaños que buscan únicamente su dinero.

