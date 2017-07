No se guardó nada. Isaac Humala, padre de Ollanta Humala, no tuvo reparos en pronunciarse sobre la orden de prisión preventiva de 18 meses a la ex pareja presidencial. En diálogo con Latina, el patriarca de los Humala criticó duramente a su hijo y a su nuera Nadine Heredia.



Don Isaac aseguró que Ollanta Humala se dejó dominar por Nadine Heredia, pero que finalmente el único responsable de su situación "es él, no ella".



"Ella [Nadine Heredia] puede ser metiche todo lo que quieras, pero el presidente es él, no ella", indicó.



El padre del ex presidente dijo que "una persona que se mete en política y mete la mano en dinero, va parar a la cárcel". Tras estas palabras, Isaac Humala recordó a Alan García.



“Una persona que se mete en política y mete la mano en dinero, va a parar en la cárcel. Algunos por habilidad no lo han hecho como Alan García que ha robado mucho más. Es un tremendo ladrón, pero es muy inteligente. Tiene dos universidades que fabrican abogados, son apristas la mayoría”, aseguró.



Isaac Humala: "Ollanta es el responsable"