No tienen límites. El Estado Islámico publicó un video en el que amenzan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero lo más indignante del video no es la amenaza, sino los que comparten la amenaza.



Se trata de dos niños de no más de 10 años, quienes actúan como voceros de los terroristas y comparten las amenzas contra los países en su contra. Además, se puede observar como entrenan a los niños en armas y les enseñan su manera de interpretar las leyes de Alá.

El protagonista del video es un niño de 10 años, hijo de un soldado americano que luchó en Irak. El niño cuenta como aprendió las lecciones del Estado Islámico, luego de que migrara con su madre a Siria. "La batalla no terminará en Raqqa o en Mosul; terminará en tu tierra", expresó el niño en clara amenaza a los norte americanos. En el video también se le ve jugando con su mejor amigo, quien también ha sido adiestrado por los terroristas.

Estado Islámico amenaza niños

Estado Islámico usa niños para amenazar Estado Islámico usa niños para amenazar Estado Islámico usa niños para amenazar

Ellos cuentan como es su vida dentro del grupo radical. Además, se puede ver como enseñan a los niños a usar armas de fuego y a leer el Corán pero siguiendo la interpretaciones extremistas del ISIS. "Por el amor de Alá, el Estado Islámico obtendrá la victoria y Trump será derrotado. Así que prepárense porque la pelea acaba de comenzar", expresa uno de los niños en el video.

En otro video publicado por ISIS, se puede observar un montaje de las noticias y las imágenes captadas luego del atentado en Barcelona. Con música de fondo y los comentarios de los periodistas, los terroristas dejaron ver lo orgullosos que están de las muertes y el pánico causados por su atentado.

Además, lanzaron una amenaza a España. Los instaron a dejar el tratado que tienen para luchar en su contra o, de lo contrario, continuarán en guerra "hasta el final de los tiempos". "Españoles, os olvidáis de la sangre derramada de los musulmanes en la inquisición española. Vengaremos vuestra matanza (..) que se está haciendo ahora actual contra el Estado Islámico", expresó uno de los terristas, hablando en Español.

Estado Islámico utiliza niños para amenazar Estado Islámico utiliza niños para amenazar Estado Islámico utiliza niños para amenazar

Recordemos que el Estado Islámico se proclamó responsable por el atentado sufrido en Barcelona, en el que una camioneta atropelló a varias personas y dejó 13 muertos. No obstante, no reclamó responsabilidad por un segundo atentado ocurrido en Cambrils, horas después, que dejó una persona atropellada.