Jaime de Althaus se retira de Canal N luego de casi 18 años [VIDEO]

Todo tiene su final, nada dura para siempre. Empleamos una de las frases que popularizó Héctor Lavoe en sus canciones para arrancar un artículo sobre el conocido periodista Jaime de Althaus, el cual anunció su salida de Canal N.



A través del programa La Hora N, el presentador aprovechó los minutos iniciales de su espacio para comunicar su separación. "Me retiro de Canal N luego de casi 18 años", expresó Jaime de Althaus visiblemente emocionado.



En su breve discurso, el conductor sostuvo que se siente agradecido por haber sido partícipe de varios momentos claves de la política peruana de los años recientes. "Me siento realmente afortunado de haber tenido el privilegio de jugar (...) un rol protagónico en la discusión nacional", manifestó Jaime de Althaus.



Pero, ¿por qué se retira del referido medio luego de casi dos décadas? Pues, Jaime de Althaus no entró en detalles sobre las motivaciones de su alejamiento. Lo que sí confirmó es que su última aparición en Canal N será el viernes 30 de junio.