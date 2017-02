La ex voleibolista Jessica Tejada continuará recluida en el penal Virgen de Fátima de Chorrillos, pues la Sala Penal Nacional, le rechazó la apelación que presentó para que se le revoque su detención de 18 meses de prisión preventiva, por el caso Odebrecht.



Este tribunal, rechazó el recurso de Jessica Tejada, al considerar que no cumplió con los requisitos que establece la ley para admitirlo a trámite.



Jessica Tejada, es acusada de beneficiarse con un 35% de los 8 millones de dólares que su ex pareja, el ex viceministro de comunicaciones Jorge Cuba, y otros funcionarios, obtuvieron del cobro de coimas a la empresa brasileña Odebrecht, para beneficiarla con las licitaciones del tramo 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima.



Asimismo esta misma sala declaró inadmisible la apelación presentada por la ex presidenta del comité especial de licitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, Mariella Huerta Minaya, sobre quien pesa una orden de captura internacional y de prisión preventiva de 18 meses por presunto cohecho pasivo por el caso Odebrecht.