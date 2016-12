El día de hoy se presentó un amago de incendio en las instalaciones del patio de comidas del Jockey Plaza. Información oficial aclaró que no se presentaron víctimas durante la evacuación del centro comercial.



El amago de incendio en el Jockey Plaza inició a las 4:39 p.m. y se manifestó que todo fue producto del atascamiento de un ducto de grasa de una de las tiendas de comida.



El incidente no pasó a mayores y solo fue un gran susto para todos los clientes del Jockey Plaza. Por su parte, el centro comercial comunicó lo siguiente vía Facebook: "El día de hoy en horas de la tarde se registró al interior de uno de los locales de comida de nuestro establecimiento una humareda como producto del bloqueo de un ducto de salida.

No se registró ningún tipo de incendio ni tampoco hubo heridos ni daño alguno. El plan de evacuación y seguridad se implementó de manera excelente e inmediata, por prevención, según los protocolos establecidos."



Pero fue en Twitter que los clientes del Jockey Plaza reportaron que la empresa Los Portales quería cobrarles por el parqueo en plena evacuación.



Estoy en el @Jockey_Plaza y nos estan haciendo evacuar. Y los portales obligan a pagar el estacionamiento!!! Estan.locos!!!! — Claudia Paredes (@ClauParedes02) 20 de diciembre de 2016

Los Portales premio a Responsabilidad Social 2016, por cobrar parqueo a clientes evacuados de @Jockey_Plaza huyendo de un incendio. — Juan De la Puente (@DelaPuenteJuan) 20 de diciembre de 2016

Tras los reclamos de los clientes del Jockey Plaza, el centro comercial se pronunció vía Facebook con el siguiente comunicado: Estimados clientes, a las 6:30 p.m. estaremos listos para reabrir nuestras puertas. Cabe resaltar, que la humareda no presentó ningún riesgo para nuestros clientes, ni trabajadores, que toda la situación se encuentra controlada y no presenta ningún riesgo posible actualmente. Además, el estacionamiento estará abierto y será gratuito por el resto del día. Los esperamos.



" No, la tranquera se abrió inmediatamente y los carros han podido evacuar sin el pago de estacionamiento", Manifestó la Gerente Comercial del Jockey Plaza, Mariana Becerra.