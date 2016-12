Jonathan Maicelo: Así responde por foto denigrante sobre la mujer 

Jonathan Maicelo respondió a las críticas por publicar en su Instagram, la imagen de una mujer desnuda atada como un pavo. El boxeador utilizó el Facebook del diario Ojo para responder.



Desde su cuenta personal de Facebook, Jonathan Maicelo, escribió: "DobleMoral ..no se ofendan..es solo una foto q me gusta JA. Apuesto si fuera un hombre ..al toque hacen comentarios sexista ..en verdad YO si me comeria eso..es mi deseo de navidad JAJAJA me crie por4 mujeres..las respeto ..pero también soy mañoso.. ser un real odiado,es mejor q ser un hipocrita amado ..buen dia JA".



El comentario recibió el apoyo de sus seguidores, quienes consideran que sólo se trata de una broma. Jonathan Maicelo no retiró la imagen de su Instagram.

Este fue la respuesta de Maicelo en el Facebook de diario Ojo. Foto. Ojo Este fue la respuesta de Maicelo en el Facebook de diario Ojo. Foto. Ojo

Una participante del grupo peruano en Facebook, Ni una menos, fue la que alertó sobre la publicación de Jonathan Maicelo. Ella acompañó la imagen de este mensaje.



"¿Qué le pasa a Jonathan Maicelo? Acabo de ver esta publicación tan desagradable en su Instagram.

¿Le pegaron muchas veces en la cabeza o qué? No se da cuenta que con este tipo de publiciones denigra a la mujer, la expone como un objeto sexual sin valor y sigue fomentando el machismo que tan arraigado está en nuestra sociedad. ¿No tienes mamá o hermanas? Podrás ser muy buen deportista y creerte la cag*** pero ten un poco de respeto por las mujeres. No vale la pena seguir a este tipo personajes", escribió la usuaria en el grupo de Facebook.



¿Es la primera vez que Jonathan Maicelo es acusado de machista? No, en noviembre de este año el boxeador fue criticado por la respuesta que dio a una usuaria en Facebook.



La usuaria escribió en el Facebook del boxeador la frase: "pada tu cumple", burlándose de la forma de hablar de Jonathan Maicelo. El boxeador le respondió: "ya te saque la pi...de la boca, ya puedes hablar bien".