Jonathan Maicelo: Lo critican por publicar imagen denigrante y sexista sobre la mujer (FOTOS)

El boxeador Jonathan Maicelo viene siendo criticado en redes sociales, en especial, por el movimiento de protesta social peruano, Ni una menos ¿Qué pasó? El boxeador decidió mandar un saludo navideño a sus seguidores y publicó en su Instagram una foto que denigra y cosifica a las mujeres.



En la imagen que publicó Jonathan Maicelo se observa a una mujer desnuda atada como si fuera el pavo de Navidad. La leyenda que acompaña esta fotografía es igual de sexista. "Eso me voy a comer..mas saludable. FELIZ NAVIDAD", escribió el boxeador en Instagram.



Una participante del grupo peruano en Facebook, Ni una menos, fue la que alertó sobre la publicación de Jonathan Maicelo. Ella acompañó la imagen de este mensaje.



"¿Qué le pasa a Jonathan Maicelo? Acabo de ver esta publicación tan desagradable en su Instagram.

¿Le pegaron muchas veces en la cabeza o qué? No se da cuenta que con este tipo de publiciones denigra a la mujer, la expone como un objeto sexual sin valor y sigue fomentando el machismo que tan arraigado está en nuestra sociedad. ¿No tienes mamá o hermanas? Podrás ser muy buen deportista y creerte la cag*** pero ten un poco de respeto por las mujeres. No vale la pena seguir a este tipo personajes", escribió la usuaria en el grupo de Facebook.



eso me.voa comer..mas saludable FELIZ NAVIDAD JAAAA #DobleMM Una foto publicada por Jonathan Maicelo (@jonathan_maicelo) el 24 de Dic de 2016 a la(s) 6:21 PST

La publicación ha despertado la cólera del movimiento de protesta social, Ni una menos Perú.