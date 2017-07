Jorge Lanata fue detenido y luego echado de Venezuela [VIDEO]

El conocido periodista argentino Jorge Lanata pasó por una experiencia que ha indignado a todos sus seguidores en las redes sociales. Y es que el gobierno de Venezuela le negó el ingreso a él y dos miembros del equipo del programa Periodismo para Todos en base a unas 'razones dudosas'.



Sin embargo, ello no habría quedado allí. Según Jorge Lanata, ellos estuvieron incomunicados y rodeados por agentes armado por un lapso de 8 horas.



"Nos prohibieron la entrada en base a nada. Lo peor es que nos quedamos aislados porque no había manera de hacer nada. Estuvimos 8 horas incomunicados, con ocho efectivos de seguridad alrededor, con armas, incomunicados entre nosotros, no nos dejaban hablar", expresó Jorge Lanata.

Después de este impasse, Jorge Lanata abordó un avión de regreso a Argentina. "Tenemos gente del equipo en Caracas desde hace varios días", manifestó poco antes de subir a la nave.



Jorge Lanata viajó en Venezuela para hacer un reportaje sobre las carencias económicas de los ciudadanos, así como el sufrimiento de la población que sale a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro.