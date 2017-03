José Yactayo: hipótesis de la venganza toma fuerza [VIDEO]

Fueron dos personas del entorno íntimo del comunicador audiovisual José ‘Pepe’ Yactayo Rodríguez (56) quienes lo citaron y habrían asesinado. Por la ferocidad con que le quitaron la vida, habrían actuado movidos por el deseo de venganza.



Es una de las hipótesis de los detectives de la Dirincri, quienes tendrían las imágenes de las cámaras de seguridad de las viviendas cercanas a la casa del periodista. En ellas, se aprecia que la tarde del sábado 25 de febrero ingresa a su domicilio, en la cuadra 2 de la calle Vizcaya en San Luis y, al poco tiempo, sale. Habría abordado un auto que lo esperaba.



“Lo que faltaría son los videos de las cámaras de seguridad del Jockey Plaza, donde la víctima se reunió ese sábado, solo horas antes, con una pareja de esposos. Queremos saber si lo seguían”, dijo un agente.

CON SU CELULAR

Las personas que tenían a José Yactayo Rodríguez usaron su celular hasta el martes 28, haciéndose pasar por él para comunicarse con sus amigos por WhatsApp. Todo con el fin de ganar tiempo para que no lo busquen y así puedan deshacerse del cadáver. Por los errores ortográficos, los allegados al periodista se dieron cuenta de que no era él.



‘Ala. Todo eso paso. Ya mismo me comunicó con ella’, dice en un mensaje, en el que usa mal los acentos. José Yactayo Rodríguez era pulcro al escribir, según sus amistades.



CITACIONES

Los agentes elaboraron las citaciones a periodistas y amigos del occiso. “Llamaremos a ‘Beto’ Ortiz y Mauricio Fernandini, para que nos brinden información de las personas con quienes se relacionaba la víctima”, indicó un oficial.



Agregó que también deberán acudir un grupo de alumnos de una universidad particular con los que el periodista tuvo una relación laboral y luego amical.



Por otro lado, los análisis realizados a la maleta en que fue quemada una parte del cuerpo de José Yactayo Rodríguez determinaron que en ella había papeles y documentos que el fuego destruyó, aunque recuperaron algunos trozos.



SE ENSAÑARON

“El tiempo de muerte es de 16 a 20 horas antes de que sea descuartizado y quemado. Es decir, habría estado en poder de los criminales toda la madrugada del domingo y lo mataron por la tarde. Habrían actuado en venganza. Despedazarlo y quemarlo lleva a pensar que el o los asesinos no querían dejar rastros de él”, detalló el detective.



Asimismo, se solicitará a las financieras el estado de cuenta de las tarjetas de débito y crédito de la víctima para determinar si fueron usadas por los asesinos.

