José Yactayo: restos del periodista serán velados en Miraflores [VIDEOS]

Un enlace de Canal N mostró cómo los restos del periodista José Yactayo, quien fue victimado y su cuerpo quemado, fueron retirados para darles sepultura. El video mostró cómo el féretro del comunicador estaba ya en la carroza fúnebre.



Según indicó el personal que estaba encargado del traslado, el cuerpo de José Yactayo será velado en la iglesia Virgen de Fátima en Miraflores.



LÁGRIMAS

El crimen del periodista José Yactayo, cuyo cuerpo fue hallado con signos de violencia en Huacho, ha espantado a la sociedad. Por parte del gremio de comunicadores, no pocos han sufrido. Uno de los que sintió el impacto de la noticia fue el conductor Nicolás Lúcar.



En el programa que este conduce en radio Exitosa, el recordado presentador de Punto Final no pudo ocultar y enojo y tristeza tras conocer la muerte de José Yactayo. Las lágrimas afloraron con naturalidad en el rostro del periodista.

José Yactayo

En un sentido manifiesto, Nicolás Lúcar expresó que desea que las personas que ultimaron a José Yactayo paguen por lo que hicieron.



“Lamentablemente no puedo decir buenos días, porque no lo son y me cuesta hablar. Anoche me dieron una de las peores noticias de mi vida: mataron a Pepe Yactayo (…) Estoy indignado, quiero venganza. Lo descuartizaron, quemaron su cuerpo. He sentido en carne propia lo enfermos que estamos como sociedad. Lo que tiene mi corazón en este momento es odio, quiero la sangre de los asesinos de mi amigo”, mencionó Nicolás Lúcar.



El conductor ahondó en las cualidades que José Yactayo tenía. “Tuve el honor de conocerlo y trabajar con él. Tenía belleza en las manos. Era capaz de convertir cualquier historia en algo que valía la pena ver (…) Era un pan de Dios”, afirmó.

