José Yactayo: Nicolás Lúcar llora en vivo por asesinato de periodista y pide venganza [VIDEO]

Con la voz quebrada y aún consternado, Nicolás Lúcar se pronunció sobre la muerte de su colega y amigo José Yactayo, quien fue brutalmente asesinado en Huacho. El conductor de radio se quebró en vivo.



"Lamentablemente no puedo decir buenos días, porque no lo son y me cuesta hablar. Ayer me dieron una de las peores noticias de mi vida: mataron a Pepe Yactayo, un hombre bueno, un profesional extraordinario”, dijo Nicolás Lúcar apenas empezó su programa en radio Exitosa.



Como se sabe, el realizador José Yactayo, quien ejerció gran parte de su carrera como docente y editor periodístico, desapareció luego de salir de una reunión de amigos en La Victoria el último sábado.



Conmoción en el circulo periodístico. Tras una semana desaparecido, el cuerpo de José Yactayo fue hallado dentro de una maleta que se estaba quemando en el interior de una chacra en Andahuasi.



"Un hombre bueno, como pocos. Un profesional. Simplemente extraordinario al que tuve el honor de conocer", dijo Lúcar visiblemente afectado. "Tenía belleza en sus manos. Era capaz de convertir cualquier historia en algo que valía la pena ver", agregó indignado Lúcar.



Luego se mostró desconocido. "Quiero venganza (...) he sentido en carne propia lo enfermos que estamos como sociedad. Lo que tiene mi corazón en este momento es odio. Quiero sangre", dijo Nicolás Lúcar entre lágrimas.