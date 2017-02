Hija de Josef Maiman hizo duras revelaciones: hoy es actriz y una reconocida activista [VIDEO y FOTOS]

Noa Maiman es una actriz y documentalista israelí. Y si su apellido se te hace muy conocido, es por el empresario Josef Maiman, su padre. "¿Pero quién es Josef Maiman, Tío Trome?". Si no lo sabes, continúa leyendo esta nota, sobrino.



Noa, quien hoy es una reconocida activista, es hija de Josef Mainan, el amigo cercano y supuesto testaferro del expresidente Alejandro Toledo.



Como se sabe, Josef Maiman está vinculado al caso Ecoteva y Odebrecht. El Ministerio Público le abrió una investigación a inicios de febrero de 2017 en calidad de autor por el presunto delito de lavado de activos, esto en referencia al caso Odebrecht. Con él también son indagados Alejandro Toledo y Jorge Barata.



Josef Maiman Josef Maiman. Foto: USI

El juez Abel Concha, a cargo del caso Ecoteva, dispuso por esa fecha la incautación de la cuenta bancaria de la firma 'offshore' Ecostate Consulting Group, vinculada a Josef Maiman, con sede en Costa Rica y con fondos que superarían los US$6 millones.



VÍCTIMA DE VIOLACIÓN



Pero volvamos a Noa. Hoy una reconocida activista, que estudió Historia y Filosofía en Tel Aviv, después de haber hecho el servicio militar como todos sus compatriotas.



La última película que integró, como bien señala Caretas, fue Children of the Fall (2016), ambientada en un Kibbutz durante los días de guerra del Yom Kippur.



Sin embargo, Noa alcanzó su mayor reconocimiento en 2014 por su programa de 12 episodios en YouTube llamado Toolkit for the fresh rape victim (Herramientras para las víctimas de violación).



En dicho videoblog, Noa Maiman revela dolorosos episodios de su vida personal. Fue violada tres veces. "Cuando tenía 5 años fue sexualmente abusada por alguien que trabajaba en mi casa", dice en Toolkit for the fresh rape victim.



"La segunda vez tenía 15 años. Era una 'amigo' mío. Tenía 30 años y empezó a tocarme. Me quedé congelada. Años después supe que es un mecanismo que desarrollan las personas que han pasado por esto, para 'removerse' de su cuerpo. Pero entonces no lo sabía y me eché la culpa porque no dije no, no grité, no dije nada", cuenta Noa Maiman en el segundo episodio.



"Me tomó un tiempo en darme cuenta que me habían drogado. Decidí que debía ir a la policía", explica sobre la tercera vez que fue abusada sexualmente.



La respuesta que recibió por parte de los usuarios fue significativa. Noa recibió mensajes de apoyo y solidaridad y fue entrevistada en medios de su país y en la BBC de Londres.



Noa Maiman. Noa Maiman.

OY MAMA



En 2010, Noa Maiman realizó su primer documental llamado Oy Mama, que cuenta la historia de su abuela Esfira, madre de Josef Maiman. El documental fue premiado en festivales internacional y fue bien recibida por la crítica.



NOA ACTIVISTA



Además de dedicarse al cine, Noa es una activista contra la deportación. Prueba de ello es el documental Homecoming, que dirigió hace seis años. Esta cinta narra la historia de de tres niños nacidos en Israel, pero de raíces extranjeras (Congo, Filipinas y Perú).