Facebook: Joven denuncia que fue discriminada en Banco de Crédito del Perú en Surco [VIDEO y FOTOS]

¡Historias que se hacen más frecuentes! Lorena Barcena denunció en Facebook que fue víctima de discriminación por parte de una señora en el Banco de Crédito del Perú ubicado en el Centro Comercial el Polo.



Lorena Barcena se encontraba haciendo la cola en el banco cuando una señora, que no deseaba hacer fila porque dice que vivía cerca, la agredió verbalmente diciéndole: "Anda a tu banco de provincia".



La joven denuncia que el efectivo de seguridad del Banco de Crédito del Perú se le acercó a ella y no a la señora que la agredía verbalmente ante la vista de todos los usuarios del banco ubicado en Surco.



"Al terminar mi transacción le dije a esta señora que hay una cola y hay que respetarla. La señora alegó vivir cerca, le respondí que yo también, teniendo claro que esto no le da prioridad de atención a nadie. Pero para esta señora yo no puedo vivir en Surco, para ella mi aspecto físico me condiciona a vivir en cualquier otro distrito. No recuerdo sus palabras exactas, pero mencionó que yo no podía vivir cerca, hace más de 10 años vivo en Surco. Lo que sí recuerdo exactamente es que me dijo: 'Anda a tu banco de provincia'. ¿Mi banco de provincia? No podía creer lo que estaba sucediendo", denunció Lorena Barcena en su cuenta personal de Facebook.



La joven resalta que lo peor vino después. El evento de seguridad del Banco de Crédito del Perú se le acercó a ella y no a la señora que le agredía con sus palabras. "El vigilante del BCP agencia El Polo, al verme exaltada, se acercó a mí para sacarme, sí, a mi, a la persona que estaba siendo discriminada, ¿Pudo ser de otra manera? No lo creo. ¿Por qué se paró a mi lado y no al lado de la señora racista? ¿Por qué no se paró al medio para poder intervenir en la discusión? Para el BCP tiene lógica que yo me retire".



La joven se fue del banco, llorando e impotente por tanta discriminación. Lorena Barcena recuperó fuerzas y decidió hacer escrita su denuncia en el libro de reclamaciones de la entidad bancaria del Centro Comercial el Polo.



Lo que más le llamó la atención a Lorena Barcena es que el BCP no se le acercó a pedirle disculpas por el caso. La joven también publicó su denuncia en Facebook para todos sean testigos del hecho. "Salí del banco y lloré. Iba camino a casa y ente lagrimas decidí regresar. Me di cuenta que no debe pasar por alto que una persona maltrate y discrimine. ¿Es justo que el vigilante del BCP me crea culpable? Al BCP no le interesó lo que sucedió. En ningún momento me preguntaron, nadie se me acercó, solo el vigilante a intimidarme. El BCP permitió la discriminación en su agencia del Centro Comercial El Polo. Ni siquiera me preguntaron por lo sucedido cuando regresé a esta agencia, nadie me ofreció disculpas por permitir esto dentro del banco".