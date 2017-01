Joven madre fue mal diagnosticada con VIH: esta es su historia [VIDEO]

Estefany de Lama Oyola (19) nunca imaginó que momentos antes de dar a luz recibiría una noticia que le cambiaría la vida. La joven contó que tras llegar al hospital Santa Rosa en labor de parto fue sometida a una prueba de Elisa, cuyo resultado arrojó que tenía VIH.



Desde ese momento empezó su calvario, pues tuvo que soportar maltratos por parte del nosocomio.



Sin embargo, después de algunas pruebas más el resultado arrojó negativo. Fue así que la joven madre denunció haber recibido un mal diagnóstico en el hospital Santa Rosa, de Pueblo Libre.



Pero eso no es todo, debido al mal diagnóstico los médicos del nosocomio le impidieron dar de lactar a su bebé, pese a que ella mostró los resultados de la otra prueba que se realizó en otro hospital del Ministerio de Salud, cuyos resultados arrojaron negativo.



"Me hicieron comprar pastillas para cortar la leche, me asilaron y me pusieron en una habitación sola. Me vendaron las mamas para que no le diera de lactar a mi bebe", comentó.



"Ellos borraron ese momento especial y lo llenaron de tristeza. Esa debía ser una experiencia única y me hicieron ese daño", agregó la madre, que nunca le pudo dar de lactar a su bebé tras ingerir esos medicamentos.



"Luego de que me cortaran la leche me dijeron que ahora compre la leche", dijo a América Televisión.



¿Y qué dijo el hospital San Rosa?



Un médico responsable del hospital Santa Rosa le explicó a la pareja de la joven que "se trató de un error humano".



"Lo que hubo fue un cambio de muestras. Se ha analizado una muestra que no es la de su señora", se escucha que dice el galeno en un audio que la joven pudo grabar en el nosocomio.



Hasta el momento, el MINSA no se ha pronunciado sobre este lamentable e indignante caso.