Joven es quemada viva por su madre por llenar de ‘vergüenza’ a su familia [FOTOS]

Una mujer paquistaní fue condenada a morir luego de que la hallaran culpable de haber quemado viva a su hija de 18 años. La adolescente se casó una semana antes de su muerte sin el consentimiento de su familia.

Todo ocurrió en junio del 2016 en la ciudad de Lahore, en el Este de Pakistán. Parveen Bibi, junto con uno de sus hijos, le roció kerosene a Zeenat Rafiq y le prendió fuego en su propia casa. Instantes después, salió gritando y reconociendo que le había quitado la vida a su propia hija por llevar ‘vergüenza a su familia’.

‘Luego de matar a su hija, Parveen salió a la calle, se sacó su chal y comenzó a golpearse el pecho, gritando: '¡Gente! ¡Maté a mi hija por mal comportamiento y darle una mala fama a nuestra familia!’, contó la hermana de la asesina. ‘Mi hermana dijo hace tiempo que no permitiría que su hija se casase con un pashtún’, agregó la mujer.

Hassan Khan de 19, el esposo de Zeenat.

Bibi acusó a Rafiq de haberse casado con Hassan Khal, un hombre al que su familia no había elegido. Se trata de un joven mecánico de motocicletas que pertenece a una etnia diferente a la de la familia de su difunta esposa, el principal motivo por el que le prohibieron que contrajera matrimonio.

Zeenat Rafiq antes de su muerte.

Bibi fue condenada a muerte por el juez Chaudhry Ilyas y el hermano de Zeenat, que también fue parte del asesinato, tendrá que pasar el resto de su vida tras las rejas.

Parveen Bibi, la asesina.

Por su parte, Hassan Khal quedó viudo y devastado. ‘Luego de vivir conmigo cuatro días, su familia nos contactó y nos prometieron una boda apropiada con una fiesta luego de ocho días. Después podríamos vivir juntos. Zeenat era reacia a volver a su hogar y me dijo que podría ser asesinada por su familia, pero luego accedió luego de que uno de sus tíos se ofreciera como garante’, contó Khal.

Perveen Bibi siendo custodiada por la Policía.

Sin embargo, la jovencita sabía que algo iba mal, por lo que le pidió a su esposo que la fuera a buscar aunque no hubieran pasado los ocho días que indica la tradición. ‘Después de dos días, me llamó y me dijo que su familia se había arrepentido de la promesa y me pidió que la buscara, pero le dije que esperáramos los ocho días. Luego fue asesinada’, dijo el mecánico.

Hassan Khan con su certificado de matrimonio.

