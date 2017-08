Juan Luis Cipriani: Conoce a su sobrina, escritora del libro "Las pecadoras también vamos al cielo" [VIDEO]

Un libro que generará polémica por los vínculos familiares de la autora. La sobrina del cardenal Juan Luis Cipriani, Zendy Manzaneda Cipriani, presentará su primera novela "Las pecadoras también vamos al cielo" en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL).



El libro relata la historia de Carolina, una mujer de 40 años, que busca encontrar al amor de su vida en una sociedad machista. La edad de la protagonista dificulta su búsqueda del hombre perfecto. La obra será presentada el 3 de agosto en la FIL por el estilista Carlos Cacho.



La sobrina de Juan Luis Cipriani, Zendy Manzaneda, tuvo problemas con el cardenal debido a su participación en el Miss Perú 2003. Además, a la joven le gusta sentirse sexy y decidió posar para secciones hot, ella no deja de ser quien es por su vínculo familiar.



La sobrina de Juan Luis Cipriani afirma que su su forma de ser siempre le ha causado problemas con su familia. “Ellos son muy formales, y yo quería darle la contra al mundo. Dicen que (Cipriani y yo) nos parecemos mucho. Alguna vez hasta me han dicho que, si él no fuera cura, pensarían que soy su hija", indicó la modelo en una entrevista a Cosas Hombre en 2014.



