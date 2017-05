Juan Sheput: "Oposición busca censurar al ministro Martín Vizcarra"

El congresista Juan Sheput se mostró en contra de interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por el tema del Aeropuerto de Chinchero (Cusco), y señaló que percibe una intención de querer censurar al miembro del Gabinete Ministerial que lidera el premier Fernando Zavala.



“No quieren verse satisfechos. Si a pesar de ello se insiste, democráticamente, no hay problema, pero creo que es una redundancia. Si ya hay una decisión política anticipada de querer censurarlo, pues, diga lo que diga el ministro (Martín Vizcarra), igual van a llegar a eso. Espero que no sea así”, dijo Juan Sheput.



Al referirse al caso del ministro del Interior, Carlos Basombrío, Juan Sheput indicó que le parece exagerado que lo interpelen por la marcha proterrorista del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).



“No hay un sustento adecuado más allá de lo que significó el error de la Policía Nacional de no actuar más firmemente en la marcha del Movadef”, preciso Juan Sheput, al agregar que Carlos Basombrío trabaja fuertemente por mejorar la seguridad ciudadana en el país.