La ex primera dama Nadine Heredia podrá salir del país para desempeñarse como funcionaria de la FAO, pero deberá regresar cada 30 días para pasar por el control biométrico impuesto como parte de las reglas de conducta que debe cumplir, en marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos que afronta, según lo estableció la Segunda Sala Penal de Apelaciones.



Con este fallo, este tribunal rechazó el pedido que presentó el abogado de Nadine Heredia, Eduardo Roy Gates, para que pase el control biométrico en el consulado peruano en Ginebra cada 30 días.



Asimismo se declaró improcedente el requerimiento fiscal para que dicte prisión preventiva contra Nadine Heredia, al considerarse que la ex presidenta del Partido Nacionalista no violó las reglas de conducta que se le impusieron.



A la vez, la sala determinó que la esposa del ex presidente Ollanta Humala, puede viajar al extranjero y cumplir con sus labores en la Oficina de Enlace de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), porque no se puede afectar su derecho al trabajo. Pero está obligada a regresar al Perú cada mes a cumplir con las medidas restrictivas que le impusieron.



Nadine Heredia es investigada junto al ex presidente Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que recibió el Partido Nacionalista para las campañas presidenciales del 2006 y 2011.