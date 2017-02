El peligroso delincuente, Carlos Alberto Timaná Copara 'Timaná', fue condenado a 16 años de prisión por fugar, junto a otros presos, del penal San Pedro (ex Luirigancho), ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, ocurrida en junio del 2013.



Fue el Segundo Juzgado Unipersonal quien emitió esta sentencia tras comprender a Carlos Alberto Timaná Copara en los delitos de cohecho activo especifico y genérico contra la administración pública-favorecimiento a la fuga ocurrido en el distrito de San Juan de Lurigancho.



El juez de este juzgado, Víctor Enriquez Sumerinde, también condenó a 5 años de cárcel a Lilia Marlene Chávez Ortiz, como autora del delito contra la administración pública-corrupción pasiva en auxiliares jurisdiccionales en agravio del Estado así, como la incapacidad de ejercer cargo público por un año. Sin embargo, la pena será efectiva hasta la fecha que quede consentida y durante ese periodo tendrá que cumplir reglas de conducta.



El procesado y la sucesión de la abogada del inculpado Soledad Ávila Morales (fallecida) tendrán que abonar de manera solidaria la suma de 5 mil soles de reparación civil por el delito de cohecho activo específico en agravio del Estado y otros 5 mil por favorecimiento a la fuga.



Así también Timaná Copara deberá pagar al Estado 5 mil soles por el delito de cohecho genérico y la sucesión de Ávila Morales 2 mil soles por falsificación de documentos.



Por su parte Lilia Marlene Chávez Ortiz se le impuso el pago de 5 mil por el delito de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales en agravio al Estado.



Finalmente resolvió absolver a los cinco policías que fueron comprendidos en este caso, pues no se ha establecido que los efectivos policías hayan favorecido dolosamente la fuga del imputado y de los demás internos no existiendo prueba directa o indirecta del Ministerio Público que no logró acreditar las pruebas.