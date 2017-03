Poder Judicial rechazó recurso de hábeas corpus de Alejandro Toledo

El 41 Juzgado Penal de Lima, rechazó el recurso de hábeas corpus que presentó la defensa del ex presidente Alejandro Toledo, la cual buscaba anular el mandato de prisión preventiva de 18 meses, en marco al juicio que enfrenta por presuntamente haber recibido una millonaria coima de Odebrecht.



Heriberto Benites, abogado de Alejandro Toledo, anunció que apelarán el fallo, y espera que una instancia superior si admita el hábeas corpus.



"El Tribunal Constitucional ha dictado múltiples sentencias, diciendo que no hay formalidad que impida una apelación y los jueces no lo cumplen. Tendremos que seguir recorriendo el camino, apelaremos la decisión y, si es necesario, llegaremos al Tribunal Constitucional", dijo Benites, defensa de Alejandro Toledo, quien se encuentra prófugo de la justicia.