El programa 'La Mañana', abordó el tema de la violencia de hijos hacia padres. El polémico tema trataba de poner en el tapete este tipo de violencia, que cada vez es más común en España incluso entre los hijos jóvenes.

Para analizar el caso contaron con la ayuda de varios expertos, entre ellos el juez de menores, Emilio Calatayud. Los padres afectados por este problema, le contaron sus casos al juez de menores, quien los aconsejaba legalmente de acuerdo a cada situación.

Uno de los panelistas presentó la violencia de género como uno de los problemas previos para la violencia de menores a sus padres. Más adelantes, ese tema llevó a tratar la muerte de una bloguera española. Emilio Calatayud permaneció como panelista en este nuevo tema y lanzó un lamentable comentario.

Felia Fuentes, la bloguera española que se suicidó hace unos días, era el tema de centro. Sobre ella, el juez de menores comento: "Las nuevas teconologías son un instrumento muy peligroso para ser víctimas de un delito. No existe ya la intimidad. Se va drogando de su propio éxito y al final quiere más y más. Son tecnologías mal usadas", expresó Emilio Catalayud.

"Yo tengo dos niños internadas en el centro terapéutico por que los padres la castigaron sin móvil y ellas le dieron una paliza. Encima, después, intentaron suicidarse", expresó el juez de menores. Hasta ese momento, los panelistas estaban de acuerdo con Emilio Catalayud.

En medio de la conversación, el juez de menores dejó este comentario. "Es la realidad. Perdónenme la expresión, pero las niñas actualmente se hacen fotos como putas", expresó Emilio Catalayud, frente a todos los televidentes y sus compañeros.

"Emilio, no. Esa afirmación sí que no, Emilio", le increpó la conductora. "Aquí no se puede generalizar pues, Emilio. Hablábamos antes de un caso que decíamos que no se puede generalizar", dijo la conductora.

"Yo no estoy de acuerdo. Creo que se ha equivocado usted. Don Emilio, no puede generalizar como acaba de hacer usted. No hombre, lo primero que tiene que hacer usted es pedir perdón en este mismo momento", le dijo otro de los panelistas.

"Bueno, perdón. Pido perdón. Pero hacen fotos que atentan contra ellas misma. Perdón por la palabra esa. Pero se pierde la intimidad", dijo Emilio Calatayud frente a la presión y negativa de todos los panelistas.

Luego de las disculpas la conductora acabó con el programa. Nuevamente, el juez de menores, Emilio Calatayud volvió a disculparse por el 'la palabra esa'. La incomodidad en el rostro de la conductora española era evidente.

Juez de menores

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.