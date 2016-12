Julia Príncipe: No tendría problemas en investigar a PPK

Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, precisó que ‘no tendría problemas’ –como parte de su labor de defender al sector público en el Caso Odebrecht- en investigar al mandatario Pedro Pablo Kuczynski.



“Mi compromiso no es con presidentes, no es con funcionarios, no es con autoridades. Mi compromiso es con el Perú, con la ciudadanía”, manifestó Julia Príncipe, al señalar que “de ninguna manera” le temblaría la mano.



Agregó que entre las acciones inmediatas que realizará su despacho está constituir un equipo especializado de 19 personas para analizar la información referente al Perú en el marco de las investigaciones internacionales y nacionales del Caso Odebrecht.



En ese equipo habrá penalistas, especialistas en contrataciones y arbitrajes, ingenieros civiles y peritos contables, entre otros. Estará liderado por el procurador anticorrupción Amado Enco.



Como se sabe, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la empresa brasileña Odebrecht reconoció el pago sobornos por 29 millones de dólares a funcionarios del Estado peruano a cambio de lograr contratos para obras entre los años 2005 y 2014. Este período corresponde a los gobiernos de Alejandro Toledo (durante este régimen Pedro Pablo Kuczynski fue ministro), Alan García y Ollanta Humala.