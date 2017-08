Juliana Oxenford: ¿Periodista manda tremenda indirecta a Esto es Guerra? [VIDEO y FOTOS]

El canal Latina viene promocionando sus programas a través de videos cortos en Facebook. Uno de estos llama la atención, es el spot de 90 Central, espacio televisivo conducido por la periodista Juliana Oxenford.



En el video se observa un vaso lleno hasta la mitad y se la escucha la voz en off de la periodista. "Dicen que los peruanos somos pesimistas, que cuando vemos un vaso a la mitad lo vemos siempre medio vacío", dice Juliana Oxenford.



La periodista habla sobre 90 Central y como el contenido de su programa pretende hacer que los peruanos vean el vaso medio lleno y no medio vació. "No sólo te contamos los problemas, te proponemos soluciones", expresa Juliana Oxenford.



La indirecta a Esto es Guerra se produce casi al final del video promocional de 90 Central. "Comencemos a mirar el vaso así y no así", dice Juliana Oxenford y la cámara enfoca unos vasos de colores, emblemáticos del programa juvenil.



El video publicado en Facebook tiene más de 5.633 reproducciones y fue publicado el 31 de julio. "En 90 Central contamos las noticias con información clara y honesta. El Perú está en un momento decisivo y no podemos andar con jueguitos", se lee en la mencionada publicación.

