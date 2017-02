Julio Guzmán habla fuerte y dice que los 'dinosaurios' caerán [VIDEO]

Julio Guzmán es el líder del bautizado Partido Morado. Tiene 46 años. Economista de profesión, doctor en Gestión Pública. Fue secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Humala.



Antes de la primera vuelta, en la elección presidencial pasada, el Jurado Nacional de Elecciones lo dejó fuera de carrera. Paradójicamente, iba segundo en las encuestas superando al actual presidente Kuczynski. Lo encontramos en Tarapoto. Se encuentra recolectando firmas para la inscripción de su partido.



Señor Guzmán, ¿está de acuerdo con la orden de detención dictada contra Alejandro Toledo?

Estoy de acuerdo con el trabajo de la Fiscalía y lo que han hecho es un trabajo serio, mostrando pruebas y no solo la Fiscalía, sino el Poder Judicial se ha pronunciado. Por supuesto que sí.



¿Usted cree que recibió 20 millones de dólares de coima por la Interoceánica?

No es lo que yo crea, es lo que las evidencias muestran y las evidencias van en esa dirección.



¿Qué piensa que va a hacer Alejandro Toledo esté donde esté?

Debería venir al Perú, explicar y someterse ante la justicia. Nadie tiene corona y, si tienen que ir a la cárcel, que vayan a la cárcel.



¿Este caso salpica a PPK?

No lo sabemos todavía pero requerimos que la Fiscalía haga bien su trabajo. Que investigue a todos los que están involucrados. Acá no tiene que haber privilegios ni exclusiones. Inclusive con el propio actual presidente.



‘PPK ESTÁ EN OTRA’

¿Qué le parecen estos primeros meses del presidente Kuczynski?

Que es un presidente insensible. Un presidente que está en otra. Que aparentemente el tema de los huaicos, de la inseguridad, de la corrupción no es su prioridad y está en otra, es decir, más le importa quizás estar en el Golf (club de San Isidro) o pensar en negocios con sus amigos.



Uno conversa con la gente y te dicen que están decepcionados, ¿piensa lo mismo?

Sí, yo soy uno más que está decepcionado. El Perú no tiene tiempo que perder. La gente tiene problemas en el día a día de su vida y necesita un presidente cercano, un presidente que esté todo el tiempo con ellos, un presidente que los escuche, un presidente que vuelva a conectar la política con la gente. La gente tiene problemas en el día a día, en su seguridad, en el centro de salud, en el colegio de sus hijos. Esos son los temas.



¿Cuál cree que ha sido el principal error del presidente Kuczynski?

En primer lugar, su insensibilidad, sus pocas convicciones de lo que el país necesita y finalmente su falta de organización de bancada, de planes de verdad, falta de visión de país.



La ciudadanía está indignada con la clase política peruana. ¿Cuál es su opinión?

Cuando toda esta inmundicia termine, los ‘morados’ vamos a estar listos para contribuir con hacer que el Perú se levante de nuevo. Vamos a comenzar de nuevo como siempre lo hemos hecho y esto da una enorme oportunidad de oro al Perú. Ahora que estamos descubriendo estos casos, tenemos la oportunidad para meter a la cárcel a todos los que tienen que ir y comenzar a avanzar nuevamente con una clase política nueva, con rostros nuevos, nuevos partidos políticos.

‘ALAN HA DESTROZADO AL APRA’

¿Qué concepto tiene de Alan García?

Tiene mucho por explicar al país. Lo que ha hecho es destrozar al APRA e impedir la renovación en su propio partido y, en relación con él, yo estoy seguro de que en algún momento se va a tener toda la evidencia sobre su involucramiento en los casos de corrupción.



Una denuncia de una militante aprista revela que García y su exesposa, Pilar Nores, compraron 11 inmuebles. ¿Qué le parece?

Me parece que es un caso que tiene que investigarse a fondo y que, como repito, la corrupción no tiene privilegios ni tiene casos de personas que tienen corona. La Fiscalía, así como está investigando a fondo el caso del señor Toledo, tiene que contar con el mismo tiempo y la misma concentración para ver este caso, porque se ve bastante serio.



Hasta el momento han caído funcionarios apristas de mando medio. ¿Ve responsabilidad en García?

Hasta este momento parece que están siendo capturados los cuarenta ladrones. Esperemos que ahora le toque el tiempo a Alí Babá.



FUE PARTE DEL GOBIERNO DE HUMALA

Usted fue secretario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante el gobierno de Humala, ¿se arrepiente?

No, no me arrepiento porque fue una oportunidad enorme de conocer los problemas del país, entender cómo funciona el Estado, pero sí estoy decepcionado con el gobierno de Ollanta por su mediocridad, por su falta de visión de país y veremos qué nos dicen en relación con su involucramiento también en la corrupción.



Lo que pasa es que, según medios brasileños, Ollanta habría recibido 3 millones de dólares para su campaña...

Bueno, tendría que explicarlo igual como el señor Toledo y nuevamente, nuestro apoyo total para que toda la verdad se esclarezca…



¿Considera inocente a Nadine Heredia en el caso de las agendas?

Yo creo que la señora Nadine Heredia tiene muchísimo por explicarle al Perú, pero nuevamente necesitamos fortalecer y apoyar a la Fiscalía para que sean estas autoridades las que nos den toda la evidencia y, otra vez sobre la señora Heredia, si existen las pruebas para acusarla y tenga que cumplir una pena, tiene que hacerse. Esta es una gran oportunidad para limpiar la política peruana. Todos tienen que irse. Todos estos, los mismos de siempre que están involucrados en política. ¡Que se vayan todos! Para así dar un nuevo inicio y una nueva etapa a la renovación política peruana.



A propósito, usted ya está en campaña. ¿Quién lo financia?

Nosotros estamos en campaña en realidad desde el día siguiente que nos excluyeron y vamos a continuarla todo este tiempo hasta las próximas elecciones. ¿Quiénes nos financian? Nos financia nuestro tiempo, tenemos una masa muy grande de voluntarios, tenemos aportes sí, pero muy pequeños y muy modestos y esto es algo que la gente valora. Valora que uno trabaje con austeridad. Toda nuestra campaña no tiene ningún indicio de que estemos invirtiendo millones de dólares ni nada. Es a puro punche y es la misma forma además que aprendimos durante la campaña presidencial pasada.



Usted comentó que Odebrecht es el meteorito que extinguirá a los ‘dinosaurios’, ¿puede explicarnos un poco más?

Por supuesto, el meteorito ¿por qué? Porque es un factor externo, que viene desde afuera y finalmente va a terminar de extinguir a todos los ‘dinosaurios’ porque todos esos mismos políticos que están lejos de la gente, son justamente aquellos que están involucrados en la corrupción...



Sin embargo, existe un número significativo de peruanos que lo critica argumentando “ese Guzmán les dice ‘dinosaurios’ pero trabajó para Humala”. ¿Qué tiene que responder?

Que mi cargo fue estrictamente técnico en ese ámbito y que más bien, el gran decepcionado de la forma en la que se hacía política y políticas públicas en ese gobierno fui yo. Por eso salí y justamente por eso me involucré en política.



¿Por qué dijo que el fujimorismo investigando el caso Odebrecht es como si Pablo Escobar investigara a Vaticano?

Porque el fujimorismo representa la peor expresión de la corrupción en el Perú y ahora quieren pasar piola. La estrategia del fujimorismo es ahorita embarrar a todo el mundo y segundo, reciclar a corruptos del pasado, entonces por eso lo digo: “Aquel fujimorismo no tiene ninguna autoridad moral de señalar absolutamente a nadie”.



¿Qué piensa de Keiko Fujimori?

El lado oscuro de la fuerza.



Según el ministro Thorne no se va a crecer como se tenía planeado por el caso Odebrecht. A usted como economista le pregunto: ¿qué se debe hacer?

Lo que se debe hacer es impulsar las obras públicas, los proyectos de inversión pública. Plata tenemos y por lo tanto, debemos tener un trabajo mucho más firme con los Gobiernos regionales, pero lo segundo importante es invertir masivamente en educación. Los países progresan porque invierten en la educación de su gente.



En la campaña pasada usted decía que su esposa lo mantenía, ¿sigue siendo así?

No, no es así. Si bien es cierto eso no tiene nada de malo y todas las mujeres tienen el derecho a trabajar y aportar para sus familias, en mi caso yo tengo una gran experiencia profesional y ahora me estoy dedicando a las consultorías privadas, eso me permite contribuir como debe ser con mi familia.



Muchas gracias, señor Guzmán...

Gracias a ti y un saludo a todos los lectores de Trome, a quienes les quiero decir que no perdamos la fe. Los peruanos nos hemos hecho con nuestra propia capacidad de trabajo. Hemos sacado a nuestras familias adelante y estos últimos escándalos de corrupción no nos van a destruir.



(Oscar Torres)

