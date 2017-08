Bronca en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso. Los parlamentarios Héctor Becerril y Yonhy Lescano protagonizaron una fuerte discusión al expresar sus posiciones sobre la información de Ministerio Público que vincula a Keiko Fujimori con una anotación de Marcelo Odebrecht sobre presuntos aportes a Fuerza Popular para la campaña electoral del 2011.



El altercado verbal entre los ‘padres de la patria’ comenzó luego de que el fujimorista Héctor Becerril señalara a la prensa que su colega Yonhy Lescano, de Acción Popular, tiene “incapacidad mental” por pedir que se investigue a Keiko Fujimori y comparar su situación con la de la exprimera dama Nadine Heredia, quien actualmente cumple prisión preventiva.



Incluso, Héctor Becerril fue más allá y dijo que el Ministerio Público debería rectificar la información otorgada por el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones, que indicó que ha solicitado formalmente a las autoridades de Brasil información sobre las anotaciones de Odebrecht.



“Acá hay un ánimo orquestado de querer manchar la imagen de Keiko Fujimori. Una vez más nos ratificamos: ni Keiko Fujimori ni nuestro partido Fuerza Popular jamás ha recibido un solo sol de la corrupción y por lo tanto esos intentos de congresistas como Yonhy Lescano no van a pasar”, dijo Héctor Becerril.



“¿Dónde está la versión de (Jorge) Barata? ¿La versión de (Marcelo) Odebrecht? ¿Las confesiones sinceras? ¿Las agendas que dicen como dicen en el caso de Nadine Heredia? Es totalmente diferente. Acá no hay nada más que especulaciones de congresistas como Yonhy Lescano que tiene serias ‘incapacidades mentales’ para poder diferenciar”, agregó.



Héctor Becerril y Yonhy Lescano se enfrentan por Keiko Fujimori

En eso apareció en escena Yonhy Lescano, que solo atinó a decir que “a palabras necias, oídos sordos” para luego criticar la “desesperación dictatorial” del fujimorismo y en especial de Héctor Becerril, de quien dijo que “piensa que está en su chacra, en su fundo” al realizar dicho pedido al Ministerio Público.



“Si el Ministerio Público está diciendo que va a pedir documentación y reaccionan tan desesperadamente ellos, es porque alguna situación están queriendo esconder. Porque si no, ellos mismos deberían decir ‘no tengo nada, pidan la documentación’, pero no reaccionar tan desesperadamente como el señor Becerril”, añadió Yonhy Lescano.



En ese sentido, el acciopopulista manifestó que “los que tienen incapacidad mental son los fujimoristas, los corruptos”. “El fiscal está pidiendo información (…) y usted parece una lagartija que está que grita, grita y grita”, le dijo Yonhy Lescano a Héctor Becerril, comentario que exasperó aún más al legislador de Fuerza Popular.



Y eso no fue todo, ya que Yonhy Lescano dijo que el pedido de Héctor Becerril de pedirle al Ministerio Público que se rectifique de lo dicho por el fiscal Peña Cabrera puede ser considerado como “injerencia”. “Acá hay separación de poderes”, agregó el acciopopulista que le recomendó a su colega fujimorista pedirle al fiscal la documentación y luego hablar.



La bronca verbal entre ambos terminó cuando Héctor Becerril le recordó a Yonhy Lescano su presunta disputa familiar con su hermana por una vivienda, declaración que el acciopopulista se declinó a responder y optó por retirarse de la rueda de prensa.

Fiscal Peña Cabrera en #SinReserva: Tenemos extraoficialmente que la anotación Keiko Fujimori sí existiría. Aún no nos envían el documento pic.twitter.com/Jo653gUHmq — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 10, 2017

