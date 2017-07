Keiko Fujimori: Marisa Glave le manda un tuitazo

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



SIN BRUCE

Vicente Zeballos será el nuevo vocero de Peruanos Por el Kambio en el Congreso y Juan Sheput se mantendrá en la vocería alterna. O sea, Carlos Bruce no va más en ese cargo...



NELSON SHACK

Para el exministro Víctor García Toma, el ingreso de Nelson Shack a la Contraloría en reemplazo de Edgar Alarcón sería cambiar ‘mocos por babas’, pues tiene juicios en contra. Uyuyuy...



¿TÍTERE?

El exfiscal Avelino Guillén dijo que si PPK aceptaba reponer a Julia Príncipe y Katherine Ampuero, como lo propuso Keiko Fujimori, se habría convertido en un ‘títere’. ¡Qué cosa...!



TUITAZO

Hablando de Keiko Fujimori, Marisa Glave le dedicó el siguiente tuitazo: “Señora Fujimori, me permito sugerirle que acepte de una vez que no es presidenta (ni será)”. Toma mientras...

Señora Fujimori me permito sugerirle que acepte de una vez que no es presidenta (ni será). Y señor Presidente usted no olvide que sí lo es. — Marisa Glave (@MarisaGlave) 20 de julio de 2017

MISA

Nos pasan la voz de que este miércoles 26, a las 6 de la tarde, habrá una misa por la salud de Alberto Fujimori en la Catedral de Lima. El 28 es el cumpleaños del ‘Chino’, que ahora tiene como vecino a Ollanta Humala...



DISCULPAS

Alejandro Aguinaga, el médico de cabecera de Fujimori, se ha agarrado boca a boca con Rolando Reátegui. Le pide que se disculpe por mandar a su líder a ‘tomar agua de azahar’. Reátegui le respondió con un tuit medio confuso. Huuummm...



ODEBRECHT

‘Vitocho’ García Belaunde habla claro. Afirma que el gobierno de PPK destituye a la procuradora Katherine Ampuero en su afán de cuidar la ‘cadena de pagos’ de Odebrecht, pero no le interesa combatir la ‘cadena de delitos’. Es decir...