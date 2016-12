Keiko Fujimori visitó a su padre en la Diroes

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó ayer a su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, quien se encuentra preso en el Centro de Reclusión de la Diroes (Ate Vitarte), con motivo de las fiesta navideñas.



"Hemos pasado una Navidad donde ha primado la unión familiar. Hemos estado los cuatro hermanos y los cinco nietos", manifestó Keiko Fujimori.



A su salida, Keiko Fujimori no precisó si Fuerza Popular asistirá o no a la reunión del Acuerdo Nacional convocada para mañana por el Ejecutivo.



"Preferiría, en estos momentos, no dar ninguna declaración política debido a las fiestas y aprovechar sí para enviar mis saludos de Navidad para todos los peruanos", manifestó Keiko Fujimori.



No obstante, Keiko Fujimori sí se refirió brevemente a las recientes declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien dijo que no se dejaría pisar por la mayoría del Congreso de la República. "Creo que la opinión pública puede sacar sus propias conclusiones, para nosotros este es un momento de reflexión", remarcó.



Finalmente, Keiko Fujimori dijo que ‘lo que más reclama la opinión pública y los peruanos es seguridad ciudadana’ e instó al Gobierno a actuar en esa línea.