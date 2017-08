En medio de sus “vacaciones forzadas” a raíz de su suspensión de la bancada de Fuerza Popular, el congresista Kenji Fujimori viajó hasta la laguna de Las Huaringas, en la sierra de Piura, para darse un baño de energía como solía hacerlo su padre Alberto Fujimori.



Como se recuerda el ahora encarcelado expresidente Alberto Fujimori era un asiduo visitante de Las Huaringas, ubicada a 3,800 metros sobre el nivel del mar en la provincia piurana de Huancabamba, e incluso participaba en rituales con chamanes.



Esta fue una práctica que Alberto Fujimori realizaba en su tiempo como presidente y tal parece que Kenji Fujimori decidió seguir sus pasos pese a que hasta el momento no ha confirmado si postulará en el 2021 y le hará la competencia a su hermana Keiko Fujimori.



“Recorriendo Huancabamba, la Sierra de Piura, llegué hasta las Huaringas. ¡Recibí mucha energía, para meterle más punche a todo! Un frío de m…”, publicó Kenji Fujimori en Twitter adjuntando varias fotos.



Alberto Fujimori en las Huaringas

Asimismo, Kenji Fujimori se animó a darse un baño en las heladas aguas de la laguna de Las Huaringas, aunque a diferencia de como solía hacerlo su padre, el congresista se metió vistiendo un polo blanco y un short de color negro.



Pero eso no fue todo, ya que el congresista de Fuerza Popular también se animó a mostrar que se encuentra en excelente condición física ya que en una instantánea se le ve corriendo por las agrestes laderas de la sierra de Piura.



“Lagunas de las Huaringas-Piura. 3800 msnm. Temperatura del agua 5° C. 8 horas en camioneta. 45 minutos a lomo de bestia. ¡Simplemente mágico! ¡Coman cachangas!”, escribió Kenji Fujimori, acompañando su 'tuit' con un video de su chapuzón.



Sin duda, Kenji Fujimori seguirá dando que hablar durante los 60 días que durará la suspensión de su bancada y no solo por sus apariciones en programas de TV como ‘El Wasap de JB’, donde lavó sus ‘trapitos sucios’ a lado de La Paisana Jacinta.

Recorriendo Huancabamba, la Sierra de Piura, llegué hasta las Huaringas.Recibí mucha energía, para meterle más punche a todo! Un frío de M.. pic.twitter.com/BN1zhvSNh4 — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) August 15, 2017

