Kenji Fujimori hablara cara a cara con su hermana Keiko [VIDEO]

Kenji Fujimori afirmó que no se ha dado la oportunidad de conversar con su hermana Keiko sobre las sanciones que le impuso Fuerza Popular. Sin embargo, dijo que ‘llegará el momento de sentarnos cara a cara y sincerar las cosas’.



“Yo soy partidario de que en un partido debe existir plena libertad de pensamiento y expresión”, manifestó el congresista en declaraciones al programa ‘Día D’.



SEPA QUE...

* Kenji Fujimori presentó un proyecto de ley que restituye las dos cámaras en el Congreso. La de Senadores tendría 30 integrantes y la de Diputados 100 miembros.

Kenji Fujimori y las discrepancias con Fuerza Popular

‘ME MOLESTA’

También indicó que lo que realmente le molesta es que en campaña, los que hoy son congresistas, utilizaron la imagen de su padre, pero una vez elegidos dijeron “chau, ‘Chino’”.



Reiteró que ayudó a recolectar 800 mil firmas para la creación de Fuerza Popular y manifestó que quienes tienen que irse son aquellos que ni siquiera conocen a su papá.



Les pidió, a esas personas, que se definan: ‘O son fujimoristas o no lo son, aquí no hay medias tintas, no hay neos’.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.