Kenji Fujimori: Luis Galarreta le mandó su 'chiquita' [VIDEO]

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



PARA KENJI

Aunque no lo mencionó, Luis Galarreta le mandó su chiquita a Kenji Fujimori, quien comparó al Congreso con el Coliseo Romano. “Los que no conocen de política hablan de coliseo”, precisó. Uyuyuy...



‘CARADURA’ I

Una de las peleas más comentadas en las redes es la de Yonhy Lescano y Jorge del Castillo. El aprista se paró y dijo que otros defienden a los productores o a los empresarios, pero él a los consumidores y los niños...



‘CARADURA’ II

Lescano le respondió que era un ‘caradura’ porque él firmó la ley para importar leche en polvo. Plop...



CAMINANDO

El ministro Alfredo Thorne salió caminando muy orondo del Congreso. Llegó al MEF y les dijo a sus trabajadores que tenía la conciencia tranquila. No me diga...

JORGITO

Se habla de que el próximo gabinete tenga a gente de todos los partidos políticos y se vocea como ministro a Jorge del Castillo, pero la gente de PPK le ha puesto la cruz. Ayayay...



AL CONGRESO

Muchos dicen que el contralor Edgar Alarcón está pasando piola en el Congreso. Lo cierto es que será citado para este martes 20 de junio para que responda por el roche en la compra de carros. Ya saben...



BAILARÍN

El ministro Salvador del Solar sorprendió nuevamente al bailar un huaynito con Amanda Portales por el Día de la Canción Andina. El otro día se movió al ritmo de hip hop. Ayayay...