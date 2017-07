Kenji Fujimori fue defendido por Luisa María Cuculiza 

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



‘ODIOSOS’

Alan García se mandó con otro tuit. “Los odiosos sufren porque ‘sus’ presidentes se vendieron y ellos no tienen nada que decir ni preguntar sobre mí. Aquí estoy”, escribió. Uyuyuyyy...



ODEBRECHT

A propósito, el ‘Tío Bigote’ Enrique Cornejo afirmó que la Fiscalía debe investigar las declaraciones de Odebrecht sobre el Apra. Dizque no debe haber privilegios para nadie. Así es...



CONTRALOR

Según Marco Arana, con Nelson Shack no está garantizada la independencia política en la Contraloría. Sin embargo, el premier Fernando Zavala dice que Shack hará una ‘labor independiente’. ¿Le creemos...?



CONTRA EL ‘MUDO’

No solo el ‘Cejón’ Manuel Velarde, alcalde de San Isidro, se opone al bypass del ‘Mudo’ Castañeda en el cruce Arequipa-Aramburú. La Municipalidad de Miraflores también manifestó su desacuerdo con la obra, que no fue consultada con los vecinos. Quéééé...



CUCULIZA

La tía Lucha Cuculiza expresó su respaldo a Kenji Fujimori. “Hay congresistas nuevos que no entienden y que tienen que saber respetar las opiniones del resto”, afirmó. Dizque las palabras de Kenji ‘no son malévolas, faltosas ni discriminatorias’...



‘TRAPITOS’

En el pleito del fujimorismo también se sacan los ‘trapitos’ al aire . Alejandro Aguinaga dijo que tocan a Kenji, pero no han llamado a declarar a Pier Figari, asesor de Fuerza Popular, a quien, según un informe, le hicieron una transferencia bancaria de 32 mil dólares. Quéééé..