Kenji Fujimori misma celebridad en la Parada Militar [VIDEO]

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



UNA CAÍDA

Uno de los caballos de la guardia presidencial se asustó con tanta bulla, tropezó y botó a su jinete. El hombre se paró al toque, tranquilizó al equino y volvió al desfile. Como tenía que ser...



CON POLAR

El público en general buscó una buena ubicación para el desfile. Muchos se amanecieron y hasta llevaron su mantita polar para protegerse del frío. Otros prefirieron acurrucarse...



EN EL PISO

Todo valió a la hora de ver el desfile patrio. El pueblo llegó hasta la Plaza Bolognesi y ante la falta de sillas o bancas, bueno fue el piso. Eso sí, con baño cerca por si acaso. Nooo...



COQUETÓN

Edwin Donayre una vez más comentó la Gran Parada Cívico Militar y se mostró ‘coquetón’ con la ministra de Educación, Marilú Martens, de quien dijo ‘era muy linda’. O sea, todo un piropeador...



BAILECITO

Y como para no perder la costumbre, PPK volvió a hacer sus robóticos pasos de baile. Esto generó risas entre las autoridades que estaban a su lado en el estrado principal. Ayayay...



CARRAZO

El jefe de Estado llegó al desfile a bordo del auto Lexus LS00HL, que fue donado hace dos años por Japón con ocasión de la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático…



SU ESTRADO

A diferencia de Nadine Heredia, quien se ubicaba en el estrado principal, Nancy Lange lo hizo en el que estaba oficialmente designado para ella y la familia del jefe de Estado. Así es...



FULL SELFIES

No podían faltar los selfies y en la tribuna de congresistas y parlamentarios andinos estaban a full. En uno posaron Kenji Fujimori, Federico Pariona y Nelly Cuadros. Tampoco, tampoco...



ASEDIADO

Hablando del hijo menor del ‘Chino’, fue uno de los más asediados al final del desfile. Todos querían tomarse una foto con él. Fue a la Parada Militar después de 17 años. Asuuu...

CON ROCHE

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, llegó al estrado y empezó a saludar y le pasó la voz al ministro Jorge Nieto, quien estaba de espaldas y no hacía caso. Cuando volteó le dijo secamente ‘hola’. Hummm…



BASURAL

A pesar de que había contenedores y que se repartieron bolsitas para la basura, la avenida Brasil terminó hecha una desgracia. Señores, así no juega Perú...



BANDERA

Una inmensa bandera peruana recorrió el lugar del desfile al final. Muchos se emocionaron, empezaron a flamearla y entonaron a viva voz el Himno Nacional. Vale...



‘MORADITO’

Nos ganamos con gente del ‘Moradito’ Guzmán recolectando firmas para su partido. Su líder no estaba, pues dicen que se encuentra por los ‘yunaites’. No me diga...