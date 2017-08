¿Kenji Fujimori tiene perfil de presidente? Alfredo Torres, de Ipsos Perú, nos responde esto [VIDEO]

Las cosas para el presidente Pedro Pablo Kuczynski se ponen ‘color de hormiga’, pues según las últimas encuestas, se registra una tendencia a la baja en su aprobación. Trome conversó con el director de Ipsos Perú, Alfredo Torres, quien analizó los posibles motivos por los que PPK debe enderezar el rumbo. Además, nos dijo si Kenji Fujimori tiene un perfil de presidente.



Las recientes encuestas registran una baja en la aprobación del presidente...

Los datos preliminares señalan que sí hay una tendencia declinante. Este domingo (hoy) se publicará una encuesta de Ipsos Perú, donde se darán detalles. El presidente está en una línea descendente. El mensaje (a la Nación) fue decepcionante para la mayoría, las expectativas que estaban cifradas hace un tiempo en época electoral, no se han cubierto. También está la ola de huelgas de maestros y otros, que genera mucho malestar en la ciudadanía, y esto se refleja en una desaprobación de las autoridades.



Políticos y analistas creen que el gobierno de PPK es débil. ¿Coincide con esto?

Sí, es débil en la medida que cuenta con una bancada muy pequeña en el Congreso. La realidad política del país lleva a un cogobierno. El partido mayoritario en el Congreso tiene la sartén por el mango en todo lo que son leyes, entonces, es un Gobierno débil. Por otro lado, ha sido un Gobierno con mala suerte. Ahora, si hubiera ganado las elecciones Keiko Fujimori, igual hubiera enfrentado El Niño Costero, Lava Jato, y quizá los problemas en las calles habrían empezado antes por el antifujimorismo. Así que no necesariamente la situación del país pudo ser mejor... hay temas que van más allá de lo que puede hacer un presidente.



A su criterio, ¿cuál o cuáles han sido los más grandes errores que ha cometido PPK hasta el momento?

Hubo un error de cálculo muy serio en la economía el año pasado, que fue haberla ‘enfriado’, porque se pensó que había mucho gasto público heredado del gobierno de Ollanta y no anticiparon que se venía Lava Jato y otros casos, y por lo tanto, se iban a paralizar algunas obras. Fue un error técnico importante. Creo que el presidente, en su comunicación, subestima la preocupación que tiene la población por la inseguridad y la corrupción. Considero que no demuestra suficiente preocupación por estos temas. El presidente, cuando habla, piensa como economista y está preocupado por obras públicas y no presta suficiente atención a los problemas sociales, que es lo que le preocupa a la gente.



A propósito, ¿por qué cree que PPK no logra sintonizar con las grandes masas?

Porque tiene esta visión de economista macro. Ve al Perú a través de los grandes números y no logra acercarse a lo que es la preocupación cotidiana de la gente. Sí piensa en el ciudadano de a pie, solo que está abocado en destrabar para que una empresa concrete un negocio, pero su lenguaje es técnico y no es entendible para la población.



¿Las recientes huelgas serían resultado de algún tipo de abandono en los sectores de Salud y Educación?

La gran pérdida salarial de los maestros y del sector público en general, empezó en los años 70 y se agravó en los 80 con la hiperinflación. Desde los 90, empezó una recuperación que continúa hasta ahora, pero eso depende de la recuperación de la economía. Cuando el Gobierno habla de esto, es para poder pagar mejores sueldos a los trabajadores públicos. Pero existe una impaciencia por parte de los maestros, médicos y otros, comprensible. La prensa debe informar la conexión entre aumento de sueldos para el sector público y crecimiento de la economía, sino ¿de dónde sale la plata? Al Gobierno le falta explicar mejor este aspecto.



‘SEXTO AÑO DE HUMALA’

Algunos analistas coinciden en que este primer año de PPK es como el sexto de Ollanta Humala. ¿Le parece así?

No creo que sea cierto. En todo caso, podríamos decir que el Estado peruano es un aparato, un transatlántico que es muy difícil de hacer girar. Es viejo, oxidado, con pernos flojos y con personal que no está bien entrenado. Hacer que esto gire, tomará tiempo.



Muchos esperaban que siendo PPK economista y teniendo un ‘gabinete de lujo’, la economía se reactivaría rápidamente...

Ha habido errores. Primero, es culpa del Gobierno por haber ‘enfriado’ la economía. Luego estuvo el tema de El Niño Costero, Lava Jato y finalmente, el caso del hoy excontralor Edgar Alarcón, que también paralizó al Estado. El crecimiento económico depende básicamente de la inversión y, si se paran los proyectos de inversión, no hay crecimiento...



OLLANTA Y NADINE

En cuanto a la detención preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, usted mostró su aprobación a dicha medida...

Sí, porque existía el riesgo de que Humala y Nadine sigan los pasos de Toledo y Karp. Había riesgo de que huyeran. La falsificación reiterada, las mentiras sobre sus agendas y otros, eran indicios clarísimos de sus responsabilidades. Existen muchas pruebas acumuladas de lavado de activos.



¿Cómo cree que se sienta la ciudadanía ante tanta corrupción en las más altas esferas de la política?

Muy decepcionada. Es muy mal ejemplo, porque si roban los presidentes, gobernadores y alcaldes, qué se puede esperar de los funcionarios menores del Estado. Es una situación que genera desconfianza. Lo único bueno es que la Fiscalía y el Poder Judicial en el Perú están haciendo su trabajo. El hecho de que el poder esté más diluido en el Perú, permite que puedan pasar estas cosas democráticas.



Acaba de revelarse que Keiko Fujimori también estaría en las agendas de Odebrecht. ¿Cree usted que esto podría liquidarla políticamente?

Debilita a Keiko y fortalece a Kenji. No perjudica a Fuerza Popular, sino la debilita a ella y le abre el camino a su hermano. La va a perjudicar a medida de lo que se le pueda demostrar. Actualmente, solo hay un dicho de Odebrecht, pero no hay las evidencias que sí se hacen presentes en el caso de los Humala. Todavía tiene chance de defenderse. Pero sí la debilita.

¿Le ve perfil de presidente a Kenji Fujimori?

Es una incógnita. La imagen que teníamos de él hace un tiempo era de una persona menos seria, pero en el último año ha crecido políticamente. Posee hoy día un perfil propio, interesante. En el Perú no descartamos ninguna posibilidad.



Pese a los múltiples escándalos de corrupción en su último gobierno, Alan García continúa confiado en que está libre de polvo y paja. Sin embargo, la percepción de la población es totalmente distinta...

Alan tiene imagen de corrupto desde su primer gobierno, donde hubo una serie de denuncias en diversos ámbitos. No se pudieron comprobar, igual que las últimas denuncias. Desde el punto de vista legal, está más que limpio... es inocente. Pero su imagen pública está destruida, lo vimos en las últimas elecciones, donde ni todo su talento político lo ayudó para llegar al quinto puesto. Está ‘quemado’ políticamente y lo único que está haciendo es tratar de demostrar que no cometió delitos.



Ante esta debacle de los principales líderes políticos del país por temas de corrupción, ¿ve posible que pueda surgir una candidatura nueva, alguna esperanza, por así decirlo?

No debemos caer en la desesperanza. El Perú no está tan mal. Es un país que a pesar de todo sigue creciendo y tenemos cosas que marchan muy bien. Desde la agroexportación, donde hay muchos productos que son exportados, hasta la gastronomía, que debe ser de orgullo.



A través de Trome, el premier Fernando Zavala envió un mensaje a los jóvenes y les dijo que el futuro de nuestro país es grandioso...

El futuro del país es grandioso si todos ponemos el hombro. Es un país de muchas oportunidades y tenemos que empujar esas oportunidades. Sacarlas adelante y evitar las malas prácticas de la corrupción y violencia.



Si la población no siente el liderazgo del presidente, ¿cree posible que podamos llegar a un estado de ingobernabilidad?

No, eso es una exageración. Hemos tenido dos presidentes mucho menos competentes y probablemente corruptos, que eran Toledo y Humala, y el país no se cayó. Creo que el Perú es más grande que sus problemas. PPK cuenta con el equipo para sacarlo adelante. Van a existir conflictos sociales, oposición política, pero no creo que lleguemos a eso. Hay que darle tiempo a PPK, pero tampoco hay que ilusionarse demasiado. El avance será lento, pero seguro.