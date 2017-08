Kenji Fujimori, 'Puñete' y más en Pepitas [VIDEO]

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



EN EL 'WASAP'

Kenji Fujimori estuvo por el ‘Wasap de JB’ y ‘lavó ropa’ con la ‘Paisana Jacinta’. Le preguntaron por su mascota de juventud, el famoso ‘Puñete’. El hijo del ‘Chino’ reveló que el perro ‘ya murió’. Muchos recuerdan cuando le decía: “Te quiero como m...”. Ayayay...



YA NO TIENE

Se esperaba la presencia del presidente Emmanuel Macron (Francia) para el 13 de setiembre en nuestro país, pero esta fue cancelada. Para esas fechas, en Lima, se confirmaría a París como la sede de los Juegos Olímpicos 2024. No me diga...



ESA FOTITO

Pedro Cateriano no suelta a Alan García y en su cuenta de Twitter publicó una imagen en la que se ve al líder aprista dándole un efusivo abrazo al desaparecido Hugo Chávez (Venezuela). Además, pone el mensaje: ‘No es trucada’...



PROBABLE

Así que el congresista del Frente Amplio, Jorge Castro, indicó que es ‘muy probable’ que el Tribunal Constitucional (TC) apruebe la demanda contra la denominada ‘Ley antitransfuguismo’. ¿Y lo ético? Uyuyuy...