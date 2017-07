Kenji Fujimori: Rosa Bartra critica a congresista y le pide que actúe con "madurez" [VIDEO]

Parece que las cosas entre el congresista Kenji Fujimori con la bancada de Fuerza Popular están poniéndose más tensas. Eso es lo que algunos podrían pensar luego de escuchar las declaraciones que hizo Rosa Bartra, parlamentaria de la misma tienda política.



Ella sostuvo que Kenji Fujimori ya debería actuar con mayor madurez. Esto en razón a la comparación que hizo el hijo de Alberto Fujimori del Congreso con el Coliseo Romano hace unos días.



“Es tiempo de que el congresista Kenji Fujimori actúe con madurez y con respeto por la organización a la cual pertenece. En algún momento dijo que era nauseabundo lo que hacíamos, llamó al Congreso de la República, del cual él es una parte importante, el Coliseo de la República. No sé si se siente parte de este coliseo. No sé si es una crítica o una autocrítica”, dijo Rosa Bartra en el programa Agenda Política.



Además de hablar de Kenji Fujimori, la congresista dedicó un tiempo para hablar sobre la hermana mayor de su compañero y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Según dejó entender, la excandidata presidencial tendría intenciones de que su partido quede en el tiempo esté o no ligado a los Fujimori.