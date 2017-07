Kenji Fujimori: "Puedo soportar cualquier insulto por ver a mi padre libre" [VIDEO]

Kenji Fujimori no se queda callado y su defensa divide aun más al fujimorismo. Luego de que el congresista fujimorista (¿y keikista?) Rolando Reátegui minimizara la importancia actual de Alberto Fujimori en el fujimorismo, Kenji Fujimori aseguró que el verdadero líder es su padre.



Kenji Fujimori aseguró que sí tiene una agenda propia, y no como lo señalaran varios congresistas, Rolando Reátegui entre ellos. "Claro que tengo agenda propia, quiero luchar por la libertad de mi padre", enfatizó.



Asimismo, Kenji exigió que Reátegui se disculpe públicamente con su padre. "Es una insolencia lo que ha hecho", aseguró. Recordemos que Reátegui mandó a tomar "agüita de azahar" a Alberto Fujimori, luego de que el expresidente cuestionara en Twitter la sanción a Kenji.



"Me han dicho traidor y desleal. Estoy dispuesto a aceptar todo tipo de insultos y adjetivos, incluso a bajar la cabeza con tal de ver al ingeniero Alberto Fujimori, mi padre, libre", dijo Kenji.



Y finalmente recordó que el único líder del fujimorismo es su padre. "La fuerza y el espíritu de Fuerza Popular es Alberto Fujimori. No podemos faltarle el respeto al líder fundador", agregó.