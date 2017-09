Kenji Fujimori se burla con esta frase de Yesenia Ponce y su bancada Fuerza Popular [VIDEO]

Kenji Fujimori no retrocede. El congresista de Fuerza Popular fue suspendido por su partido hace unos meses y ahora, su misma bancada, lo quiere someter a un nuevo proceso disciplinario.

En ese contexto, Kenji Fujimori se pronunció a través de los medios de comunicación. "Quiero pedir disculpas... al pueblo peruano por estas mezquindades por parte de mi partido, que hacen perder el tiempo", aseguró el congresista.

El inicio de sus declaraciones comenzaron de la misma manera que las disculpas que realizó ayer Yesenia Ponce. Esto ha sido visto como una burla a su bancada y la misma congresista. La risa presente en el rostro de Kenji Fujimori durante todas sus palabras confirmarían esta teoría.

Kenji Fujimori se burla de Yesenia Ponce

Como se recuerdan, Yesenia Ponce pidió disculpas públicas a su partido y a su lideresa, Keiko Fujimori, hermana de Kenji Fujimori. Esto luego de presentarse un audio en el que se escucha a la congresista acusar a Keiko de retrasar un proyecto de ley, con la finalidad de no "ayudar al ejecutivo".

"Me llama a su despacho, a una reunión, y me dice Keiko: '¿Yesenia, vamos a ayudar al Ejecutivo?, ¿le vamos a solucionar al Ejecutivo? Nosotros vamos a ser gobierno el 2021. Este proyecto tiene que ser nuestro. ¿Por qué le vamos ayudar al Ejecutivo con este proyecto?' Allí me quedé fría. Muy buen proyecto, pero no es el momento", dice Yesenia Ponce en el audio difundido por Cuarto Poder.



Sobre este audio y la acción de Kenji Fujimori en el pleno que debatía la llamada 'ley antitránsfuga', en la que se cubrió la boca con cinta adhesiva, la bancada Fujimorista realizó una reunión en la que se debatiría si se sometía o no a Kenji a un nuevo proceso disciplinario.

Rolando Reátegui, congresista de Fuerza Popular, aconsejó a Kenji Fujimori que renuncie al partido Fujimorista. "Si yo veo a alguien que no se rige bajo las reglas, por más que sea Fujimori, lo saco automáticamente", expresó el congresista.

Sin embargo, Kenji Fujimori aseguró que no renunciará a su partido y que esperará con paciencia la decisión que tome su bancada. La posibilidad de una expulsión ha sido deslizada por los mismo congresistas de Fuerza Popular.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.