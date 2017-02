Lady Guillén lloró por damnificados de huaico en río Huaycoloro [VIDEO]

Lady Guillén fue una de las tendencias de las redes sociales ayer por su cobertura de los desastres ocasionados por los desbordes del río Huaycoloro en varias zonas de San Juan de Lurigancho. La conductora de 'Tengo algo que decirte' recibió mensajes de apoyo, pero también muchos otros de crítica.

"Me duele porque ayer cuando yo llegué lo primero que quise hacer era ayudar a todos. Quería acercarme a uno, quería acercarme al otro, quería darle un poquito de agüita, quería hasta comprarle un menú para que coman, pero no podía hacerlo porque me sentía corta de todo", contó Lady Guillén entre lágrimas acompañada de dos de las damnificadas del río Huaycoloro.

"Yo he pasado cosas terribles en mi vida y solo imaginarme, quizá no he pasado cosas como esta, pero también es un dolor", añadió Lady Guillén mientras aseguraba que seguirá apoyando a los vecinos de estas zonas de San Juan de Lurigancho.

Al iniciar el programa, Lady Guillén también hizo sus descargos por las críticas que recibió por su cobertura desde las inmediaciones del río Huaycoloro: "El día de ayer pasé experiencias muy duras que jamás en mi vida pensé palpar. No fue fácil estar con la gente en desgracia, expresar el sentimiento que sentía en esos momentos. No fue fácil ver a gente nadando sobre el barro. Sé que mucha gente me ha criticado por cómo llevé esta experiencia para mí muy gratificante. No soy periodista, y tengo mucho que aprender y lo asumo, pero lo más importante era la ayuda a esa gente que lo necesita".